Rescatado un senderista tras desmayarse cuando bajaba del Pico Almanzor en la Sierra de Gredos

Zona donde se rescató al senderista que se desmayó en la zona del Pico Almanzor. - 112 CYL

NAVALPERAL DE TORMES (ÁVILA), 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias dirigió en la tarde del viernes 12 de junio el rescate de un senderista de unos 25 años que se desmayó cuando bajaba del Pico Almanzor, un lugar de difícil acceso para vehículos por tierra, en el término municipal de Navalperal del Tormes, en la Sierra de Gredos abulense.

El rescate comenzó sobre las 18.30 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada en la que se solicitaba asistencia para una persona indispuesta, un varón de unos 25 años que se había desmayado en la mencionada zona.

Al tratase de un lugar de difícil acceso para vehículos por tierra, el gestor del 1-1-2 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encargó de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y envió una ambulancia de soporte vital básico al lugar.

El gestor del 1-1-2 también contactó con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente, con la localización de la ubicación exacta de la víctima y movilización del helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellos enfermera, hacia la zona. Además, desde el 1-1-2 se avisó del incidente a la Guardia Civil.

El helicóptero de rescate localizó al senderista entre el refugio de La Laguna Grande de Gredos y la plataforma de Gredos. Así, se aproximó lo máximo posible al lugar y se quedó en estacionario para permitir la bajada de los rescatadores.

De esta manera, la enfermera rescatadora prestó los primeros auxilios al senderiste y le colocó un triángulo de evacuación para, posteriormente, ser izado mediante maniobra de grúa doble junto a la rescatadora enfermera, al helicóptero de rescate.

El senderista fue evacuado hasta la localidad de Hoyos del Espino, desde donde el personal sanitario le trasladó en ambulancia de soporte vital básico al centro de salud de Navarredonda de la Rinconada.