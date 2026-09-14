Rescatado un senderista enriscado en Posada de Valdeón (León) en buen estado

La Guardia Civil ha rescatado a un senderista de 30 años que había quedado enriscado en una zona de difícil acceso en Posada de Valdeón (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado en buen estado a un senderista de 30 años y nacionalidad belga que había quedado enriscado en una zona de difícil acceso denominada Los Mesones, en el término municipal de Posada de Valdeón (León).

El propio senderista alertó de su situación a través del Servicio de Emergencias 112 a las 20.40 horas del pasado día 12 de septiembre, momento en que se activó el dispositivo de rescate.

Ante la complejidad del terreno y las características de la zona, se movilizó a componentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Sabero, perteneciente a la Comandancia de León, además de contar con el apoyo del helicóptero de la Unidad de la Guardia Civil (UHEL) de la Zona de Castilla y León.

Durante la mañana del 13 de septiembre los especialistas localizaron al senderista y, tras realizar diversas maniobras técnicas propias de la especialidad de montaña, consiguieron evacuarlo de la zona en la que se encontraba enriscado, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El rescate finalizó a las 11.48 horas y el senderista fue trasladado posteriormente hasta la localidad de Caín. Se encontraba en buen estado de salud y no precisó asistencia médica.

La actuación se desarrolló de acuerdo con lo establecido en las cláusulas tercera y cuarta del Protocolo Operativo de Colaboración entre la Guardia Civil y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en materia de búsqueda, socorro y rescate de personas. Dichas cláusulas establecen, respectivamente, la activación de los recursos y asignación de responsabilidades, así como el procedimiento de actuación en el ámbito del socorro y rescate.