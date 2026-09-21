Rescatados cinco senderistas en diferentes puntos de la provincia de León en las últimas 24 horas

El helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de León durante uno de los rescates efectuados. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a cinco personas en tres actuaciones de montaña durante las últimas 24 horas en distintos puntos de la provincia de León, concretamente en la vía ferrata de Posada de Valdeón, el Hayedo de Argovejo y la ladera oeste del Pico Cabrones, también en Posada de Valdeón.

Las intervenciones han permitido auxiliar a varias personas que se encontraban en dificultades durante la práctica de distintas actividades de montaña y ha sido necesaria la actuación de la Guardia Civil.

La primera de las intervenciones se produjo en el día de ayer, alrededor de las 13.30 horas, cuando fue necesario auxiliar a dos personas que se quedaron bloqueadas al hacer la vía ferrata de Posada de Valdeón y no podían continuar ni descender de ella. Una vez localizadas, y después de valorar la situación, se decidió su evacuación por medio de dos ciclos de grúa con el helicóptero, por lo que fueron trasladadas hasta su vehículo, estacionado en las proximidades.

Las dos personas se encontraban en perfecto estado de salud, pero con bastante nerviosismo que les impedía continuar con la actividad, para la que contaban con el pertinente permiso emitido por el Ayuntamiento, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

En cuanto al rescate en el Hayedo de Argovejo, se produjo sobre las 17.00 horas de ayer, cuando se activó nuevamente al equipo de rescate de la Guardia Civil para auxiliar a dos senderistas se habían extraviado en una zona por la que no podían continuar ante la intensa inclinación del terreno.

Una vez localizados --gracias a las coordenadas facilitadas por ellos mismos--, se inició el descenso y se les auxilió en el recorrido. Además, se montó en algunos tramos una cuerda de seguridad hasta llegar al cauce del río, por donde discurre una senda hasta el pueblo de Argovejo. La intervención finalizó sobre las 19.30 horas.

La tercera actuación se ha llevado a cabo a primera hora de este lunes en la ladera oeste del Pico Cabrones, donde se ha rescatado a un montañero que había pernoctado en el lugar. Esta persona, que se encontraba en buen estado, solicitó a última hora de la tarde de ayer ser auxiliado al encontrarse desorientado y acercarse las horas nocturnas.

COMPLEJIDAD EN EL ACCESO

Tras contactar con el alertante y valorar la situación con los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), se acordó realizar el rescate a primera hora de este lunes dada la complejidad de acceder hasta él por la noche, ya que tenía víveres, ropa de abrigo y se encontraba en una zona con buena cobertura de teléfono móvil.

Finalmente, se llevó a cabo el rescate del montañero mediante dos ciclos de grúa con el helicóptero y posteriormente fue trasladado hasta la localidad de Caín, donde tenía estacionado su vehículo, sin necesitar asistencia sanitaria.

En los tres rescates participaron efectivos del Greim con base en Sabero, apoyados en dos de los casos por el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de León.

SEIS RESCATES EN LA ÚLTIMA SEMANA

Durante la última semana la Guardia Civil de León ha realizado seis rescates y ha auxiliado a once 11 personas. Estas actuaciones ponen de manifiesto la importancia de extremar las precauciones en las actividades de montaña, especialmente en zonas de difícil acceso y con condiciones meteorológicas cambiantes, así como de planificar adecuadamente las rutas y disponer del equipamiento necesario.

La Guardia Civil ha recordado a los montañeros y senderistas la conveniencia de consultar la previsión meteorológica; adaptar la actividad a la experiencia y condiciones físicas de los participantes; llevar medios de comunicación y localización y comunicar el itinerario previsto antes de iniciar la actividad.