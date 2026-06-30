Rescatados cuatro escaladores bloqueados en Peñas del Prado (León)

Imagen de un momento del rescate de los cuatro escaladores bloqueados en Peñas del Prado (León) - GUARDIA CIVIL

LEÓN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro escaladores de entre 40 y 54 años han tenido que ser rescatados por especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) tras quedar bloqueados mientras realizaban la vía Lago de Luna, en la zona de Peñas del Prado, en el término leonés de Villamanín.

Según ha informado la Guardia Civil, el aviso llegó alrededor de las 22.30 horas del lunes a través del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, que comunicó que cuatro personas no podían continuar la actividad por la dificultad técnica del itinerario y la falta de luz. Además, uno de los escaladores había quedado bloqueado en su propia cuerda durante la maniobra, lo que impedía su progresión y la del resto del grupo.

Una vez activado el operativo, los especialistas del GREIM de Sabero se desplazaron hasta el lugar, localizaron a los cuatro escaladores y procedieron a su rescate mediante técnicas específicas de progresión y descenso por pared.

Las mismas fuentes han explicado que la complejidad del terreno y las condiciones nocturnas hicieron necesario realizar maniobras de enganche a las cuerdas de los afectados y sucesivos rápeles para asegurar y evacuar a todos hasta una zona segura donde se juntaron y descendieron hasta el pie de vía.

La Guardia Civil ha precisado que la intervención finalizó de madrugada, "sin que fuera necesaria la participación de otros medios de rescate ni se registraran lesiones entre los escaladores rescatados".