Rescatados cuatro montañeros en la zona del Refugio de Collado Jermoso (León)

LEÓN 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro montañeros han sido rescatados este miércoles tras haber quedado enriscados en una zona de difícil acceso, de roca y terreno húmedo, en la ruta de acceso al Refugio de Collado Jermoso desde la localidad de Caín (León), por Pamparroso.

A las 8.15 horas se recibió aviso a través del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León en el que se informaba de la necesidad de auxiliar a los cuatro montañeros. Activado el Grupo Especial de Intervención en Montaña (Greim), con sede en Sabero (León), así como el helicóptero de la Unidad Aérea de León con base en la Virgen del Camino, dos efectivos de rescate evacuaron a dos montañeros y a un socorrista.

Posteriormente se realizó un segundo viaje para evacuar a las otras dos personas en compañía del segundo socorrista, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La evacuación de las cuatro personas --un varón de 36 años de nacionalidad alemana, un hombre de 36 años de nacionalidad estadounidense, una mujer de 38 años de nacionalidad estadounidense y una mujer de 33 años de nacionalidad estadounidense-- se realizó sin demora y fueron dirigidos a la localidad de Caín (León) sin que fuera necesario ningún tipo de atención sanitaria.