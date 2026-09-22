Rescatados dos escaladores enriscados en el Canal de Trea de Picos de Europa (León)

La Guardia Civil ha rescatado a dos escaladores enriscados en el Canal de Trea, en los Picos de Europa, dentro del término municipal de Posada de Valdeón (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a dos escaladores que se encontraban enriscados en el Canal de Trea, en los Picos de Europa, dentro del término municipal de Posada de Valdeón (León).

Los propios escaladores dieron aviso de su situación a través del Servicio de Emergencias 112 a las 14.28 horas del día de ayer, tras quedar bloqueados en una zona de difícil acceso. Tras recibir el aviso, se activó al Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim) de Sabero, perteneciente a la Comandancia de León, junto con el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de León.

Los especialistas, apoyados por la aeronave, realizaron diversas maniobras propias de la especialidad de rescate en montaña para poder acceder hasta los afectados y proceder posteriormente a su evacuación, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Una vez finalizado el rescate, los dos varones de 35 años, uno de nacionalidad húngara y otro de Países Bajos, fueron trasladados hasta la localidad de Riaño, donde se comprobó que se encontraban en buen estado de salud.