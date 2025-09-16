Rescatados dos jóvenes senderistas de 21 años extraviados en Cofiñal (León)

Vehículo de la Guardia Civil en el que fueron trasladados los senderistas extraviados. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Vegas del Condado (León) rescató en la madrugada de ayer a dos senderistas de 21 años que se habían extraviado cuando realizaban una ruta de montaña entre las localidades de Cofiñal y Maraña.

Sobre las 22.00 horas se recibió el aviso de que dos personas se habían desorientado y salido de la ruta entre los parajes el Miradero y la Cueva de Falcar, facilitando a la Guardia Civil las coordenadas del lugar en que se encontraban en ese momento y estableciendo contacto directo a través del teléfono móvil.

Después de varios intentos para acceder hasta los alertantes, al ser de noche y un terreno muy abrupto, se consiguió el encuentro con ellos mediante señales luminosas y fueron localizados enrocados en una zona de difícil acceso del paraje Tronisco (Cofiñal), según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Una vez comprobado que se encontraban en perfectas condiciones de salud, se les acompañó en el descenso hasta el vehículo oficial para su posterior traslado hasta la localidad de Cofiñal, donde tenían estacionado su coche. El rescate finalizó alrededor de la una de la madrugada.