Rescatan en helicóptero a un deportista herido en una prueba de montaña en Navalperal de Tormes (Ávila)

Auxilian en helicóptero a un deportista herido en una prueba de montaña en Navalperal de Tormes (Ávila) - JCYL

ÁVILA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil ha dirigido este sábado el rescate de un participante en una prueba deportiva de montaña que ha resultado herido tras sufrir una lesión en una rodilla en la Garganta de Gredos, en el municipio de Navalperal de Tormes (Ávila), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La operación ha comenzado a las 12.04 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada de la organización de la prueba que alertaba de que un varón participante había sufrido una lesión que le impedía continuar la carrera, en una zona inaccesible para vehículos por tierra.

El gestor del 112 ha puesto al alertante en contacto con personal de Emergencias Sanitarias para recibir indicaciones sobre la atención al herido hasta la llegada de los servicios de emergencia y con los técnicos del Centro Coordinador de Emergencias, que han localizado el punto exacto del incidente y han movilizado el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil.

Una vez en la zona, el helicóptero ha realizado una toma de patín para facilitar el descenso del equipo de rescate, formado por dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Tras llegar hasta el herido, los rescatadores le han atendido, le han colocado un vendaje y una férula de inmovilización y han procedido a su extracción mediante un triángulo de evacuación, que ha permitido izarlo al helicóptero junto a la rescatadora enfermera mediante una maniobra de grúa.

Posteriormente, el segundo rescatador ha sido recuperado de la misma forma.

El helicóptero ha trasladado finalmente al herido hasta el helipuerto de Hoyos del Espino, donde esperaba una ambulancia de Emergencias Sanitarias para atenderlo y trasladarlo a un centro sanitario.