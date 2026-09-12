Rescatan a un hombre de mediana edad tras caerse al río Pisuerga en Valladolid

Archivo - Río Pisuerga - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Valladolid han rescatado a un hombre de unos 40 años después de que cayera al agua del río Pisuerga a la altura de la calle Villalba de los Alcores, en la capital, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso tuvo lugar sobre las 00.33 horas, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada que alertaba de que un varón de mediana edad caminaba entre las zarzas y había caído al agua.

El 112 trasladó el aviso a los Bomberos de Valladolid, la Policía Nacional, la Policía Municipal de Valladolid y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió recursos al lugar.

También informó al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, encargado de coordinar el rescate en el agua.

Los bomberos localizaron al varón unos 200 metros río abajo del punto donde se había producido la caída y procedieron a su rescate.

Emergencias Sanitarias-Sacyl atendió al hombre, que presentaba signos de hipotermia, y lo trasladó en una ambulancia de soporte vital básico (SVB) al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.