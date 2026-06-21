Rescatan a un joven herido tras sufrir una caída en la senda del Chorro de las Batuecas (Salamanca) - 112 CYL

SALAMANCA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha auxiliado a un joven de unos 20 años herido tras resbalar y sufrir una caída de unos tres metros por una ladera cuando realizaba la senda del Chorro de las Batuecas (Salamanca).

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que ha comenzado al recibirse una llamada de la central de emergencias de IPHONE en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León que avisaba de un accidente en una zona de montaña próxima a La Alberca.

El herido se había golpeado la cabeza y tenía una lesión en el brazo, estaba en una zona inaccesible para vehículos y no podía continuar por sus propios medios.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Al llegar, los rescatadores han accedido a la zona en grúa simple. En el lugar, han realizado una primera atención sanitaria al herido y le han inmovilizado con un collaría y colchón de vacío para poder evacuarle de forma segura.

A continuación, ha sido izado en camilla hasta el helicóptero medicalizado en grúa doble acompañado por la rescatadora enfermera.

El grupo de rescate de la Junta de Castilla y León ha evacuado al joven hasta el campo de fútbol de La Alberca, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

Allí esperaba personal sanitario y una ambulancia soporte vital básico que se ha encargado de trasladadar al herido al hospital.