Rescatan a un menor que intentaba cruzar la pesquera del Duero en San Miguel del Pino (Valladolid)

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VALLADOLID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos de la Diputación de Valladolid han rescatado esta tarde a un menor que se había quedado atrapado en el río Duero cuando trataba de cruzar una pesquera dentro del término municipal de San Miguel del Pino.

Los hechos han sucedido a las 17.04 horas, informa el 1-1-2 a Europa Press. El centro ha avisado a bomberos de los parques de Tordesillas y Arroyo, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

El menor ha sido rescatado por los bomberos y atendido por la ambulancia de Sacyl, que le ha dado de alta en el lugar.