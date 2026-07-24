1106789.1.260.149.20260724212552 Rescatan a un montañero herido tras sufrir una caída en las inmediaciones del Risco Negro en Gredos (Ávila) - JCYL

ÁVILA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta ha evacuado a un montañero que ha resultado herido en una pierna tras sufrir una caída en las inmediaciones del Risco Negro, en el término municipal de Zapardiel de la Ribera (Ávila), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El rescate ha comenzado a las 12.43 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia para el montañero, que no podía continuar la ruta debido a la lesión sufrida.

El alertante ha indicado que se encontraban en una zona inaccesible para los vehículos de emergencia, por lo que el gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha efectuado una primera valoración telefónica y ha ofrecido instrucciones hasta la llegada de los equipos de emergencia, al tiempo que ha movilizado recursos sanitarios.

Asimismo, el Centro Coordinador de Emergencias ha localizado la posición exacta del afectado y ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores a bordo, uno de ellos enfermera, mientras que desde el 112 también se ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil.

Una vez en la zona, el helicóptero se ha aproximado al lugar para permitir el descenso de los rescatadores mediante una maniobra de grúa.

La rescatadora enfermera ha prestado una primera asistencia al montañero herido y, posteriormente, le ha colocado un triángulo de evacuación para proceder a su izado mediante una maniobra de grúa doble.

Tras el rescate, el herido ha sido trasladado en el helicóptero hasta la localidad de El Barco de Ávila, donde esperaba una ambulancia de Sacyl que se ha encargado de su traslado a un centro sanitario