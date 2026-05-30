Rescatan a una mujer herida tras sufrir una caída en la senda de Los Tejos, en Neila (Burgos) - JCYL

BURGOS, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 55 años ha sido auxiliada este sábado por el Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León tras resultar herida en un tobillo al sufrir una caída cuando realizaba la senda de Los Tejos, en el término municipal de Neila (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El rescate ha comenzado a las 14.06 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba de que la senderista se había lesionado un tobillo y no podía continuar por sus propios medios. La mujer se encontraba a unos 600 metros de la Laguna de Cascada, en una zona inaccesible para vehículos.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de efectuar una primera valoración e indicar al alertante las actuaciones a seguir hasta la llegada de los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el incidente, localizado la posición exacta de la víctima y movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, se ha avisado a la Guardia Civil y a los Bomberos de Burgos.

Una vez en la zona, los rescatadores han accedido hasta la víctima mediante una maniobra de grúa simple. Tras valorar su estado, la rescatadora enfermera le ha inmovilizado la pierna con una férula y posteriormente la mujer ha sido izada hasta el helicóptero mediante una grúa doble con triángulo de evacuación.

A continuación, la herida ha sido trasladada hasta el campo de fútbol de Quintanar de la Sierra, punto de traspaso acordado entre el Centro Coordinador de Emergencias y Sacyl, donde una ambulancia se ha hecho cargo de su evacuación al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.