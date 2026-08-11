La reserva hídrica del Duero baja hasta el 65,7% de su capacidad, 7,1 puntos menos que hace un año

Archivo - Vista del embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses de la cuenca del Duero ha bajado hasta el 65,7 por ciento, lo que supone una reducción de 203 hectómetros cúbicos (hm3) y 2,7 puntos respecto a hace una semana, así como una capacidad 7,1 puntos inferior a hace un año, según la estadística difundida por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En concreto, de acuerdo a la estadística recogida por Europa Press, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 11 de agosto de 2026 un total de 4.994 hm3 de una capacidad total de 7.602.

Así, la reserva hídrica de los embalses del Duero esta semana se posiciona 3,6 puntos por encima del promedio de la década en este punto del año, que se situaba en el 61,8 por ciento con 4.650 hm3. Asimismo, supone 7,1 puntos menos a la alcanzada en las mismas fechas de hace un año, cuando estaba al 72,8 por ciento con 5.534 hm3.

En el total estatal, la reserva hídrica española está al 68 por ciento y almacena 38.103 hm3. En total, ha perdido 15,1 puntos y 8.489 hm3 desde el boletín del 2 de julio. En comparación, el año pasado estaba 4,2 puntos por debajo (63,8 por ciento) y almacenaba un total de 35.789 hm2.

Además, durante la última década por estas fechas se ha encontrado 15,1 puntos por debajo (52,2 por ciento) con 29.276 hm3. Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea y en menor medida a la vertiente Atlántica. En concreto, la máxima se ha producido en Teruel con 20,8 litros por metro cuadrado (l/m2).

En este marco, la vertiente atlántica está al 69,9 por ciento con 29.653 hm3 mientras que la mediterránea se encuentra al 61,9 con 8.450 hm3. En total, hay tres cuencas por encima del 80 por ciento: las Cuencas internas de Cataluña (81,1 por ciento); las Cuencas internas del País Vasco (81 por ciento) y Guadalete-Barbate (80,1 por ciento). Además, otras cuatro superan el 70 por ciento: el Guadiana (75,7 por ciento); el Guadalquivir (75,7 por ciento); Tinto, Odiel y Piedras (75,1 por ciento) y el Cantábrico Occidental (70,8 por ciento).

A su vez, hay siete por arriba del 60 por ciento: el Cantábrico Oriental (69,9 por ciento); la Cuenca Mediterránea Andaluza (69,7 por ciento); el Miño-Sil (69,4 por ciento); el Duero (65,7 por ciento); el Tajo (62,6 por ciento); el Ebro (61,9 por ciento) y Galicia Costa (61,8 por ciento). El resto están por encima del 50 por ciento: el Júcar se encuentra al 57,3 por ciento y el Segura, al 54,5 por ciento.