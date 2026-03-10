La reserva hídrica de los embalses del Duero cae dos décimas esta semana, primera bajada desde hace casi dos meses

Archivo - Vista del embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León,. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses de la cuenca del Duero se sitúa esta semana al 85,3 por ciento de su capacidad total, con 6.485 hectómetros cúbicos (hm3) almacenados, lo que supone un descenso de 17 hm3 respecto a la semana anterior, equivalente a una bajada del 0,2%.

Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, recogidos por Europa Press, en comparación con las mismas fechas del año pasado, cuando la reserva almacenaba 5.550 hm3 (un 73%), el volumen actual es significativamente superior, 12,3 puntos más.

En concreto, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 10 de marzo un total de 6.485 hectómetros cúbicos (hm3) de una capacidad total de 7.602 hm3. El porcentaje de llenado actual (85,3%) se sitúa por encima de la media de los últimos diez años para este periodo, que es de 4.969 hm3.

Asimismo, el dato actual de 6.485 hm3 supera ampliamente el registro alcanzado en las mismas fechas del año anterior, cuando los embalses de la cuenca contaban con 5.550 hm3 de agua embalsada.

En el total nacional, la reserva hídrica almacena 46.313 hectómetros cúbidos (hm3) y está al 82,6% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Durante esta semana ha perdido 182 hm3, o lo que es lo mismo, el 0,3% de su capacidad.

Aún así sigue bastante por encima de los niveles del año pasado por estas fechas, cuando los embalses almacenaban 34.116 hm3 y estaban al 60,8% de su capacidad --es decir, 21,8 puntos por debajo de la reserva actual--. Según detalla Transición Ecológica, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península.

En este marco, la máxima se ha producido en Bilbao (Aeropuerto), donde se han recogido 91,4 litros por metro cuadrado (l/m2). La vertiente atlántica está al 84,3% con 35.772 hm2 y la mediterránea, al 77,2% con 10.541 hm3. En líneas generales, todas las cuencas están por encima del 50% excepto por la del Segura, que a pesar de ser una cuenca que tradicionalmente almacena poca agua ya se sitúa al 48,6% de su capacidad.

Las Cuencas internas del País Vasco están al 100%. Al margen de ellas hay cuatro por encima del 90%: las Cuencas internas de Cataluña (97,3%), el Cantábrico Oriental (91,8%), Tinto, Odiel y Piedras (91,3%) y Guadalete-Barbate (90,8%).

Además, hay ocho por encima del 80%: Galicia Costa (88,7%), el Cantábrico Occidental (86,9%), el Miño-Sil (85,9%), el Guadiana (85,7%), el Duero (85,3%), el Ebro (84,3%), el Guadalquivir (83,6%) y el Tajo (81,2%). Por debajo está la Cuenca Mediterránea Andaluza, que se encuentra al 75%, y el Júcar, que está al 65,7%.