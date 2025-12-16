Las reservas de los embalses del Duero bajan levemente, al 56,2% de su capacidad

Archivo - Vista del embalse del río Porma en León, en 2023. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Duero pierden esta semana once hectómetros cúbicos (hm3) y se sitúan al 56,2 por ciento de su capacidad, lo que supone 6,2 puntos menos que hace un año y casi seis más que la media de los últimos diez años, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por Europa Press.

En concreto, la reserva hídrica de la cuenca del Duero almacena en la actualidad 4.276 hectómetros (frente a los 4.287 de la pasada semana), lo que supone un 56,2 por ciento del total de la reserva --dos décimas menos que hace siete días, y 6 puntos menos que el año anterior, cuando el volumen de agua embalsada era de 4.746 hectómetros (el 62,4 por ciento de la capacidad total).

Además, la reserva se encuentra 5,8 puntos por encima de la media de los últimos diez años, que asciende a 3.828 hectómetros cúbicos, lo que supone un 50,4 por ciento de la capacidad total de la cuenca.

La reserva hídrica española está al 54,9% de su capacidad tras recoger 172 hectómetros cúbicos (hm3) durante la última semana, lo que equivale al 0,3% de la capacidad total actual de los embalses.

En comparación, los embalses están 3,5 puntos por encima del nivel al que estaban en 2024 por estas fechas, cuando almacenaban 28.838 hm3. Además, se encuentran 8,1 puntos por arriba del nivel medio que han tenido en este punto del año durante la última década.

Por zonas, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península y la máxima se ha producido concretamente en Castellón, donde se han recogido 75,2 litros por metro cuadrado (l/m2).

La vertiente atlántica está al 55,8% con 42.404 hm3, mientras que la mediterránea se encuentra al 51,7% con 13.639 hm3. Las vertientes que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (75,3%), el Cantábrico Occidental (61,8%), el Miño-Sil (61,3%), Galicia Costa (74%), las Cuencas internas del País Vasco (81%), el Duero (56,2%), el Tajo (59,4%), el Guadiana (58,8%), Tinto, Odiel y Piedras (79,9%), el Júcar (50,1%), Ebro (56,5%) y las Cuencas internas de Cataluña (70,2%).

Por el contrario, las que están por debajo del 50% son Guadalete-Barbate (42,3%), el Guadalquivir (44,9%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (43,1%) y el Segura, que sigue a la cola y está al 23,1% de su capacidad.