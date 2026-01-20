Las reservas de los embalses del Duero pierden 0,4 puntos y se sitúan al 55% de su capacidad, 9 puntos menos que en 2025

Archivo - Vista del embalse del río Porma. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Duero almacenan 4.182 hectómetros cúbicos (hm3) y se encuentran al 55 por ciento de su capacidad, lo que supone 9,3 puntos menos que hace un año, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press.

En concreto, los embalses almacenan en la actual semana 4.182 hm3 --27 menos que la semana anterior-- de una capacidad total de 7.602 frente a los 4.886 de hace un año y los 4.337 de la media de los últimos diez años, que supone el 57 por ciento, 2 puntos más que en la actualidad.

En el conjunto del Estado, la reserva está al 57,2 por ciento de su capacidad y almacena 32.056 hectómetros cúbicos (hm3) tras ganar en una semana 191 hm3, es decir, el 0,3 por ciento de su capacidad total.