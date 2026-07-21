La reservas de sangre del grupo A+ están en rojo y otros cuatro en amarillo

Donación de sangre - JUNTA DE ANDALUCÍA

VALLADOLID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) ha informado de que hay déficit en las reservas de sangre del grupo con A+, que está en rojo, y otros cuatro (0+, 0-, AB+ y AB-) se encuentran en amarillo. Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen al grupo A+ y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros cuatro grupos deficitarios.

Por su parte y según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación las reservas de los otros tres grupos, A-, B- y B+, están en verde.