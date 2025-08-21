La Residencia Deportiva de Llano Alto de Béjar recibe 230.000 euros para su acondicionamiento exterior

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha comunicado al Consejo de Gobierno la aprobación de un gasto de 230.986 euros para la contratación de las obras de acondicionamiento y accesibilidad de las áreas exteriores de la Residencia deportiva Llano Alto, en la localidad salmantina de Béjar. Estas actuaciones están financiadas con fondos del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del programa Next Generation de la Unión Europea.

Esta actuación tiene como objetivo la realización de intervenciones que, en el marco de una rehabilitación integral, garanticen el acceso a las pistas deportivas y la piscina ubicadas en la parcela exterior de la residencia para deportistas, con especial atención a aquellos con movilidad reducida. Para ello, se diseñan diferentes accesos para que el complejo deportivo Llano Alto sea accesible al mayor número de personas, independientemente de sus capacidades.

Se propone una solución mediante rampas y caminos que conectan la rampa trasera del edificio principal con el porche de vestuarios, a través del paseo superior de los graderíos de las pistas polideportivas. Desde el porche de vestuarios, el itinerario accesible se completa con un ascensor de dos paradas y doble embarque que salva una diferencia de nivel aproximada de cuatro metros entre los vestuarios y la pista polideportiva y piscina. Además, en la campa frente al acceso principal se propone la instalación de dos plataformas conectadas entre sí y vinculadas al vial y aparcamiento de acceso.

Para optimizar la eficiencia de las nuevas zonas y cumplir con la normativa aplicable, se tendrá especial cuidado en el empleo de materiales de alta eficiencia energética, así como la adecuación de los sistemas constructivos y materiales a los distintos elementos constructivos.