La Residencia Juvenil de la Diputación de Valladolid inicia el curso con 23 jóvenes universitarios

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, en la inauguración de la Residencia Juvenil del Centro Doctor Villacián. - DIPTUACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Residencia Juvenil de la Diputación de Valladolid, ubicada en el Centro Doctor Villacián, ha iniciado el curso con 23 jóvenes universitarios procedentes del medio rural de la provincial y mantiene el plazo de matriculaciones abierto hasta el 30 de abril o hasta completar las plazas disponibles.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha inaugurado el curso escolar en este centro que ha acometido durante el verano diversas obras de mejora en sus instalaciones.

Entre ellas, destaca el cambio de manillas en toda la residencia, la renovación completa del interior de los armarios empotrados en algunas habitaciones y la mejora de varios baños, con sustitución de puertas y lavabos.

Asimismo, se han pintado distintas estancias, como la lavandería y la despensa, y se ha adquirido un nuevo frigorífico y un nuevo lavavajillas ante el incremento de residentes, según ha detalladolid la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

A ello se suma la compra de una lavadora y una secadora, de manera que el servicio de lavandería pasa a ser gratuito para los residentes.

El presidente se ha dirigido a los jóvenes residentes, a quienes ha agradecido haber elegido la residencia juvenil de la Diputación, un espacio que la institución quiere que sea un hogar para estos jóvenes.

"Estamos convencidos de que debemos invertir en la juventud, y por eso pusimos en marcha este proyecto del que nos sentimos tan orgullosos", ha agregado Íscar.

Además, al finalizar la inauguración, el presidente ha aprovechado para tener una conversación distendida con los residentes, procedentes de los municipios de Bobadilla del Campo, Boecillo, Bolaños de Campos, Campaspero, El Carpio, Matapozuelos, Mayorga, Medina de Rioseco, Peñafiel, Peñaflor de Hornija, Pesquera de Duero, Quintanilla de Onésimo, Rueda y Villalón de Campos.

PLAZAS Y MODALIDADES DE ALOJAMIENTO

La Residencia Juvenil de la Diputación de Valladolid dispone de 31 plazas distribuidas en distintas modalidades de alojamiento: habitaciones individuales, dos habitaciones dobles y una plaza de joven colaborador, figura que contribuye a dinamizar la vida en la residencia y a fomentar las relaciones intergeneracionales con las personas mayores que residen en el mismo complejo.

Los precios mensuales establecidos son de 471,90 euros para la habitación individual, 405,35 euros para la habitación doble y 377,52 euros para la plaza de joven colaborador.

Estos precios incluyen alojamiento y pensión completa, una opción de residencia "asequible y adaptada a las necesidades de los estudiantes de la provincia".