Una residencia juvenil de Zamora aloja a efectivos de Serbia, Andalucía y Valladolid desplazados a Fermoselle

VALLADOLID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Residencia Juvenil Doña Urraca, ubicada en la ciudad de Zamora, ejerce como recurso de asistencia y descanso a 69 efectivos procedentes de Serbia, Andalucía y Valladolid, que se enmarcan en el operativo de extinción del incendio forestal de Fermoselle.

Desde la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales se ha puesto a disposición dicha instalación desde este jueves, 30 de julio, con el fin de que puedan alojarse en ella diversos equipos trasladados a la provincia, han informado a Europa Press fuentes del Gobierno autonómico.

De los 69 efectivos alojados, 40 proceden de Serbia, 16 de Andalucía y los 13 restantes son brigadistas de la provincia vallisoletana. Esta instalación presta asistencia para que cuenten con unas condiciones adecuadas de descanso y recuperación. Se les facilita tanto alojamiento como alimentación adecuada.

La previsión es que el personal esté alojado hasta el próximo lunes, 3 de agosto. Esta actuación se suma a la que continúa en el albergue Arturo Duperier en Ávila, donde se sigue dando alojamiento y manutención a otras brigadas que luchan contra los incendios que afectan a Castilla y León.