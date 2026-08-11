Un residente en CyL, en cuarentena por ser contacto del ciudadano franco-argentino afectado por hantavirus

Archivo - Estructura viral del hantavirus 3D, virus de ARN transmitido a los humanos a través de los excrementos de roedores. - QUANTIC69/ISTOCK - Archivo

VALLADOLID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona residente en Castilla y León se encuentra en cuarentena y con seguimiento domiciliario al ser contacto del ciudadano franco-argentino afectado por hantavirus Andes, según el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Esta persona, que se encuentra asintomática y vigilada por las autoridades de salud pública de Castilla y León, tuvo contacto con el ciudadano franco-argentino en el vuelo entre Santiago de Chile y Madrid del 18 de julio, en el que ambos viajaron como pasajeros.

El Ministerio de Sanidad mantiene así en seguimiento a cuatro contactos del ciudadano franco-argentino, de modo que son ya seis los contactos estrechos registrados desde la detección del caso.

Además de la persona residente en Castilla y León, otro de los contactos en el mencionado vuelo es un residente de la Comunidad de Madrid, mientras los otros dos contabilizados coincidieron con el individuo con hantavirus en el trayecto Madrid-Burdeos del 19 de julio.

Las autoridades sanitarias francesas notificaron la existencia de estos dos nuevos contactos del tren. Ambos se encuentran asintomáticos y realizan cuarentena domiciliaria en Cataluña.

A fecha del 10 de agosto en el que se redacto el informe del CCAES, Sanidad estaba pendiente de la realización de las pruebas microbiológicas, siguiendo el mismo procedimiento que a los contactos anteriores, según marca el Protocolo de manejo de los casos y contactos de hantavirus en España.

Precisamente, este martes, 11 de agosto, el ciudadano franco-argentino que desde el pasado jueves permanecía aislado en Galicia tras haberse contagiado de hantavirus en Francia, ha sido dado de alta tras dar negativa la prueba PCR que se le ha realizado.

Asimismo, los dos contactos estrechos iniciales, de su entorno familiar, que guardaban cuarentena con él en el mismo domicilio también fueron dados de alta al dar negativo en las pruebas PCR que se les han realizado, aunque continuarán aislados tal y como señala el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad para estos casos. Así, serán 42 días de aislamiento que se han determinado se cuentan, especifican también, desde el 28 de julio.

RIESGO BAJO DE TRANSMISIÓN

Sanidad considera que el riesgo de transmisión es actualmente "muy bajo" para los profesionales sanitarios y, fuera del entorno sanitario de cuidados, "el riesgo para la población general en España es extremadamente bajo", ya que la transmisión persona a persona del hantavirus Andes, aunque posible, requiere generalmente un contacto estrecho y prolongado.

"Más allá del evento actual, el riesgo de infección por hantavirus Andes en España es extremadamente bajo, debido a la ausencia de reservorios y de circulación conocida de este virus en nuestro país", recuerda el informe.