Restablecido el acceso a la ZBE de Valladolid tras bajar la contaminación de ozono a 'Situación 1'

VALLADOLID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El acceso al tráfico de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valladolid quedará restablecido a las 21.00 horas de este sábado, 20 de junio, tras bajar la contaminación de ozono a 'Situación 1', según ha informado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado.

El Servicio de Medio Ambiente ha informado que este sábado no se han registrado valores superiores a 120 ug/m3 de ozono en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA), por lo que ha decaído la 'Situación 2: Aviso' decretada el viernes.

Por ello, a partir de las 21.00 horas de este sábado también quedarán sin efecto las restricciones de tráfico que afectaban a la ZBE de la ciudad desde las 9.00 horas.

El Ayuntamiento ya activó la 'Situación 1' el pasado 16 de junio y la 'Situación 2' el día 19 de junio, por la superación del valor de 100 ug/m3 y 120 ug/m3, respectivamente, durante tres días consecutivos.

El Consistorio ha precisado que ante la previsión de altas temperaturas previstas hasta el miércoles es probable que los valores de ozono vuelvan a subir, por lo que el mantiene la recomendación de restringir el uso de transporte privado y utilizar el transporte público.