La 'Restauración de la Muralla del Postigo de Santa María' y el Instituro de Itinerarios Culturales, premios AR&PA

Publicado 10/11/2018 20:09:35 CET

VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 'Restauración de la Muralla del Postigo de Santa María y regeneración de su entorno', en Almazán (Soria), ha ganado el Premio Internacional AR&PA 2018 y el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales el Premio Honorífico.

La convocatoria del Premio Internacional ha contado con la participación de 18 proyectos, de los que seleccionaron ocho. En esta edición, ha recaído en el proyecto de 'Restauración de la Muralla del Postigo de Santa María y regeneración de su entorno', en la localidad soriana de Almazán, informa la Junta a través de un comunicado remitido a Europa Press.

El jurado ha valorado la consolidación del conjunto de la muralla y la puesta en marcha de espacios ciudadanos cerrados anteriormente y ahora dispuestos para su utilización. Además, ha puesto en valor una nueva zona de acceso al casco histórico de la ciudad, ya en pleno uso y para aprovechamiento por los ciudadanos.

También, detalla el comunicado, se han recuperado nuevos espacios, con la posibilidad de la apertura de otros en fases sucesivas. La obra ha sido contratada por el Ayuntamiento de Almazán y financiada con el uno por ciento cultural.

Los premios AR&PA se crearon en el año 2000, con el fin de reconocer la labor en la conservación, rehabilitación y restauración del Patrimonio Cultural.

En 2014, se convocó un único premio internacional AR&PA para distinguir las intervenciones y modelos de gestión en un bien o conjunto de bienes pertenecientes al patrimonio cultural.

El jurado ha estado presidido por la decana de la IE Escuela de Arquitectura y Diseño y directora de los Premios Pritzker, Martha Thorne, y formado por el director de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico y el arquitecto y consultor de Patrimonio portugués, José María Lobo de Carvalho, señalan desde la Junta.

AR&PA HONORÍFICO

Por otra parte, el premio Honorífico AR&PA 2018 ha recaído en el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales, del Consejo de Europa, por su trabajo permanente en la evaluación, gestión y difusión del conocimiento de los Itinerarios Culturales Europeos, así como por la iniciativa del Consejo de Europa para promover los Itinerarios Culturales Europeos a través de su Acuerdo Parcial Ampliado.

Por último, también ha reconocido el trabajo desarrollado por estudiantes de arquitectura de varios países, a través del Premio AR&PA Joven, puesto en marcha con la Universidad de Valladolid.

La gala ha contado con la participación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con un Bien Patrimonio de la Humanidad, la 'Novena Sinfonía', de Beethoven.

Con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural, este Himno de Europa ha sonado en el marco del proyecto solidario 'A KISS FOR ALL THE WORLD', promovido por el director de Orquesta Íñigo Pirfano, que pretende compartir el mensaje de esta Sinfonía con un público que habitualmente no tiene acceso a las grandes obras musicales.

Con este proyecto, Íñigo Pirfano ha recorrido campos de refugiados europeos, prisiones latinoamericanas y orfanatos en África.