La restaurada Fuente de la Cascada de La Granja será encendida de forma extraordinaria el 9 de julio . - PATRIMONIO NACIONAL

LA GRANJA (SEGOVIA), 2 (EUROPA PRESS)

Patrimonio Nacional ha anunciado el encendido extraordinario de la fuente de La Cascada, el 9 de julio, para celebrar la finalización de las obras de restauración integral de esta fuente de La Cascada, una de las piezas más singulares de los jardines históricos del Palacio Real de La Granja (Segovia).

El encendido será extraordinario debido a que Patrimonio Nacional ha anunciado el adelanto del cierre de la temporada de fuentes al 5 de julio, en lugar de llegar a mediados de mes. La medida se ha tomado para asegurar las reservas hídricas en los Jardines.

La fuente no ha funcionado desde hace más de diez años, y el día 9 lo hará con un espectáculo inaugural gratuito, a las 17.30 horas, con aforo limitado al espacio. La intervención en La Cascada, la más ambiciosa del proyecto de transformación y modernización del Real Sitio, ha contado con un presupuesto de 5,2 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las obras comenzaron en agosto de 2024 y han abordado la consolidación de la estructura del conjunto, la restauración de mármoles y esculturas, la reparación del complejo sistema hidráulico de la fuente y actuaciones en las zonas ajardinadas que rodean la fuente. Todo ello se ha realizado con técnicas actuales y siempre con rigor histórico.

Uno de los retos principales ha sido la restauración pieza a pieza del conjunto: cerca de 4.300 elementos de mármol de Carrara, granito y dolomía han sido desmontados, catalogados y recolocados, recuperando casi todos los materiales originales. Además, se han reproducido en bronce las boquillas de los grupos escultóricos. Durante el verano de 2025 más de 1.000 personas pudieron conocer de cerca la restauración gracias al programa de visitas guiadas 'Abierto por restauración'.

CIERRE ANTICIPADO DE LA TEMPORADA DE FUENTES

El descenso de las reservas de agua en el estanque 'El Mar' han obligado a adelantar al 5 de julio el cierre del programa de fuentes, previsto inicialmente a mediados de julio. La temporada, inaugurada el pasado 2 de abril, ha registrado ya más de 50.000 visitantes.

El programa de encendido nocturno de los Baños de Diana, cuyo abastecimiento procede de otro estanque y que funciona con un sistema eléctrico que permite la reutilización del agua, se mantendrá durante el verano. Las entradas, con un precio de 3 euros, pueden adquirirse en la web de patrimonio Nacional y en taquillas, en horario de 10 a 18 horas.

Con esta decisión, Patrimonio Nacional garantiza los recursos hídricos necesarios para celebrar los dos espectáculos extraordinarios de encendido de todas las fuentes monumentales - incluida la recién restaurada fuente de La Cascada- los días 25 de julio (Santiago Apóstol), con un precio de 5 euros, y 25 de agosto (San Luis, festividad local), con acceso gratuito. Ambos espectáculos comenzarán a las 17.30 horas.