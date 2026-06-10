RestauraRíos arranca en Soria con el reto de la restauración fluvial en un contexto de sequías e inundaciones

Inauguración del V Congreso Ibérico de Restauración Fluvial RestauraRíos 2026 - EUROPA PRESS

SORIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El V Congreso Ibérico de Restauración Fluvial, RestauraRíos 2026, ha arrancado este miércoles en Soria con el reto de la restauración fluvial en un contexto marcado por inundaciones, sequías y pérdida de la biodiversidad. La quinta edición se celebrará hasta el viernes 12 de junio con más de 460 participantes, 170 ponentes y seis bloques temáticos en los que se compartirán experiencias, ciencia, proyectos, debates y conversaciones sobre el presente y el futuro de los ríos.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha inaugurado el Congreso junto a la directora general del Agua, Dolores Pascual; la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús Lafuente; el presidente del Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), Lluís Godé; el director de Wetlands Internacional, Chris Baker; el presidente de Agência Portuguesa do Ambiente, José Pimienta Machado; y el alcalde de Soria, Javier Antón.

Morán se ha referido a la Directiva Marco del Agua que en los últimos años "ha avanzado mucho en materia de restauración de ríos" y ha destacado los cinco años del Congreso donde se ha avanzado en normativas para la restauración fluvial, donde se han invertido 500 millones de euros. A ellos se suman inversiones en saneamiento, depuración y mejora de infraestructuras vinculadas a la gestión del agua.

Así, ha apuntado que la restauración fluvial es la "mejor herramienta para afrontar los efectos de las inundaciones y las sequías", ya que la recuperación de los cauces naturales "refuerza la capacidad de resilencia ante fenómenos extremos asociados al cambio climático".

El secretario de Estado ha trasladado su preocupación por la iniciativa de la Unión Europea de revisar la Directiva Marco del Agua, ya que "no es el momento adecuado ante el contexto político actual" sino "reforzar la normativa actual".

DEGRADACIÓN DE ESPACIOS

El presidente del Centro Ibérico de Restauración Fluvial (Ciref), Lluis Godé, ha recordado que llevan desde principios del año 2000, ante "la creciente degradación de espacios medioambientales", con la intención de "intentar revertir la tendencia". Entre sus actividades se encuentra dicho Congreso Ibérico.

Así, ha reconocido que se ha mejorado en conocimiento en reparación fluvial, en procesos, en normativa, aunque "no lo suficiente". "El reto más importante que no se ha ganado es el de luchar contra los bulos, los técnicos no sabemos llegar bien donde otros lo hacen", ha manifestado.

TAREA COMPARTIDA

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), la soriana María Jesús Lafuente, ha apuntado que se trata de "días de diálogo, para conocer una visión integradora, para avanzar, un punto de encuentro para sacar conclusiones y poder actuar". "Una gestión del agua debe apoyarse en la ciencia, pero también en la colaboración institucional y la participación social. Es una tarea compartida conservar los ríos", ha manifestado la presidenta de la CHD.

El alcalde de Soria por su parte, Javier Antón, ha recalcado la vinculación histórica de Soria y el Duero y ha hecho hincapié en la relevancia económica del Congreso con 460 "personas expertas en restauración de ríos". Antón ha apuntado que las actuaciones en la ciudad con "grandes infraestructuras" como la depuración, en la que se han invertido casi cien millones de euros en "patrimonio y restauración fluvial", algo que "pone en valor el esfuerzo de la ciudad en recuperar la visión hacia al río, así como a la ciudad como patrimonio histórico, cultural y natural".

MÁS DE 170 PONENTES

Durante los tres días del congreso, se darán cita en Soria más de 170 ponentes y participantes distribuidos en sesiones plenarias, mesas redondas, sesiones paralelas y formatos dinámicos 'River Pitch', en los que se presentarán experiencias, investigaciones y proyectos innovadores vinculados a la recuperación de ríos y ecosistemas fluviales.

El Congreso está organizado por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), junto con Wetlands International Europe a través del programa Life de la Unión Europea, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); cuenta, además, con la colaboración del Ayuntamiento de la capital.

Entre los temas centrales que darán contenido a los tres días del programa, destacan la restauración de ecosistemas fluviales, la recuperación de la conectividad de los ríos, la gestión del riesgo de inundaciones, las soluciones basadas en la naturaleza, la gobernanza colaborativa, la educación ambiental y la participación ciudadana.

El Congreso acogerá, además, decenas de comunicaciones técnicas organizadas en sesiones paralelas centradas en seis grandes bloques temáticos: restauración del espacio fluvial, caudal y carga sólida; restauración de la estructura y función de los ecosistemas fluviales; experiencia de restauración mediante soluciones basadas en la naturaleza; retos de la restauración fluvial en entornos urbanos; así como estrategias de gobernanza y de educación ambiental, participación y comunicación.