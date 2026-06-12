RestauraRíos finaliza su quinta edición en Soria con visitas de campo y varias conclusiones

Visita de campo para conocer las actuaciones en el río Ucero. - CHD

SORIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El V Congreso Ibérico de Restauración Fluvial, RestauraRíos 2026, ha llegado este viernes a su fin con una visita a campo para conocer las actuaciones de mejora de conectividad en el río Ucero y varias conclusiones.

Los participantes han podido elegir entre dos modalidades. La primera de ellas una visita de corto recorrido, solo de mañana, en la que han visto los trabajos de mejora de la conectividad lateral consistentes en la eliminación de motas y la descanalización del río. La segunda modalidad, más extensa, en la que además han podido ver los trabajos de mejora de la conectividad longitudinal consistentes en la eliminación de una estructura transversal tipo azud, que forma parte de una ruina hidráulica fuera de uso que servía a una antigua piscifactoría, en la cabecera del río Abión, el principal afluente del Ucero.

El proyecto de restauración del río Ucero consiste en una serie de actuaciones de refuerzo de la gestión ordinaria, así como de obras propiamente dichas centradas en la recuperación y mejora de la conectividad longitudinal, lateral y vertical, según han informado desde la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Así, se ha llevado a cabo una labor de compilación de información, que incluye estudios, informes, anteproyectos y proyectos previos, elaborados en los últimos 25 años, relacionados con el Ucero. También tareas de determinación del dominio público hidráulico, insuficientemente definido en este río tal y como se puede ver en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

Todas las actuaciones son de naturaleza hidromorfológica, dirigidas a recuperar espacio para que el río recupere y reconstruya sus cauces, en buena medida afectados por actuaciones de ocupación, dragado y rectificación que han mermado notablemente el hábitat fluvial y, sobre todo, la capacidad de laminación de avenidas de la llanera aluvial del río aguas arriba de El Burgo de Osma. Este tipo de actuaciones siempre tienen un doble componente, el de seguridad para las personas y bienes, y el medioambiental: disminuir la peligrosidad de las crecidas al mismo tiempo que se recupera y mejora el hábitat fluvial.

SALIDA DE CAMPO

En el caso de la excursión más corta, los asistentes han podido ver las actuaciones de recuperación de la conectividad lateral en trabajos de volcado de motas en el cauce rectificado. Esta actuación trata de devolver al río el material que le fue sustraído mediante dragado lográndose dos mejoras: la elevación del lecho, actualmente incidido, y la recuperación de la conexión lateral de las crecidas, disminuyendo la velocidad del agua y aumentando la capacidad de laminación.

En el caso de la excursión con un mayor recorrido, además de ver los trabajos de motas y descanalización, los asistentes han podido ver la ejecución de la demolición de un azud fuera de uso en la cabecera del río Abión en las proximidades de su nacimiento en la Fuentona de Muriel.

Se trata de un aprovechamiento de aguas, actualmente extinguido, que daba servicio a una piscifactoría, cuyas infraestructuras están abandonadas, sin mantenimiento alguno. Como consecuencia de las crecidas del mes de febrero, se ha producido el colapso por sifonamiento de una parte del azud.