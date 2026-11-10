Restricciones de circulación en la capital leonesa este miércoles con motivo de las manifestaciones por la huelga

Cartel de CCOO y UGT de la huelga general del 11 de noviembre. - UGT/CCOO

LEÓN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de León registrará este miércoles restricciones de circulación tanto por la mañana como por la tarde ante las dos manifestaciones convocadas con motivo de la jornada de huelga general.

La primera de las manifestaciones tendrá lugar en horario de mañana, con salida a las 10.50 horas del Campus de Vegazana y su finalización está prevista en torno a las 12.50 horas. El recorrido se iniciará entre las facultades de Filosofía y Biológicas y pasará por Emilio Hurtado, la avenida San Juan de Sahagún, calle Los Osorios, plaza del Espolón, plaza de Puerta Castillo, plaza Santo Martino, calle Abadía, Ramon y Cajal, plaza de Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos y plaza de la Inmaculada, donde concluirá, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En cuanto a la manifestación programada para la tarde, saldrá a las 19.00 horas de la plaza de San Marcos y terminará en torno a las 21.30 horas en la plaza San Marcelo. El recorrido pasará por la avenida Gran Vía de San Marcos, plaza de la Inmaculada con vuelta, avenida de Roma, plaza de Guzmán, Ordoño II, plaza de Santo Domingo, Independencia, calle Arco de Ánimas y plaza San Marcelo.