Restricciones de tráfico los días 17 y 22 de junio en León capital por el paso de dos rebaños de 3.900 ovejas

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LEÓN, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha informado sobre las restricciones de tráfico que se producirán mañana y el próximo día 22 de junio con motivo del tránsito de dos rebaños de unas 3.900 ovejas por la capital leonesa.

En concreto, un rebaño de cerca de 1.700 ovejas pasará mañana desde Puente Castro hacia la avenida de Portugal desde las 19.30 horas. Las vías afectadas por los cortes de tráfico serán la travesía Cirujano Rodríguez, avenida de La Lastra, avenida de San Froilán, calle La Flecha, avenida de La Lastra, calle Los Aluches, avenida Carrero Blanco, carretera de Vilecha, avenida Fernández Ladreda y avenida Portugal.

Asimismo, está previsto el tránsito de otro rebaño de ovejas de cerca de 2.200 cabezas el lunes día 22 de junio, con el mismo itinerario que el anterior, a partir de las 7.00 horas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La Policía Local recomienda a los conductores evitar estas rutas durante las horas mencionadas y utilizar vías alternativas. En cualquier caso, ha asegurado que los agentes velarán en todo momento por la seguridad de la ciudadanía y la fluidez del tráfico.