Resuelta la convocatoria para que entidades locales contraten a 960 personas con discapacidad, con 6,7 millones

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, a través del Ecyl, ha resuelto la convocatoria de la línea de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva ELEX para la contratación de 960 personas con discapacidad para la realización de obras y servicios de interés general.

Esta línea impulsa la contratación temporal, por parte de las entidades locales de Castilla y León, de personas con discapacidad desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

El programa beneficiará a 960 personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y que cuenta con una inversión de 6,7 millones de euros.

Su objetivo es mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de este colectivo en el marco de los programas de activación para el empleo, promoviendo el empleo inclusivo y la igualdad de oportunidades.

Con esta resolución, la Junta de Castilla y León suma ya una inversión de más de 57,7 millones de euros y la contratación de 5.975 personas desempleadas a través de los programas convocados y resueltos en lo que va de año.

Así, en la provincia de Ávila la previsión es la contratación de 157 personas; en Burgos, 48; en León, 181; en Palencia, 53; en Salamanca, 209; en Segovia, 75; en Soria, 32; en Valladolid, 93 y en Zamora, 112.