Resumen: Cinco fallecidos en 24 horas en accidentes en las carreteras de Ávila, León, Soria y Valladolid

Archivo - Ambulancia soporte vital básico Sacyl. - JUNTA DE CYL - Archivo

VALLADOLID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han perdido la vida y cuatro han resultado heridas en las últimas 24 horas en cuatro graves accidentes en las carreteras de Castilla y León en la provincias de Ávila, León, Soria y Valladolid.

Se da la circunstancia de que con estas cinco muertes, sumadas a las tres que se han producido en la primera semana de junio en carreteras de la comunidad --todas ellas en Valladolid con un fallecido en Rueda la noche del día 1 y dos muertos en una colisión entre camiones en Quintanilla de Onésimo el miércoles 3-- se supera ya el dato oficial de mortalidad en las carreteras de Castilla y León en todo el mes de mayo, cuando perdieron la vida siete personas.

El siniestro más graves se ha producido a las 01.00 horas de esta madrugada cuando un turismo, con cinco pasajeros todos ellos jóvenes residentes en Soria, ha volcado en el kilómetro 14 de la carretera SO-P-2003, en la entrada de Pinilla del Campo (Soria), lo que ha provocado la muerte de dos personas, de unos 25 años, y tres heridos, entre ellos dos menores, con edades comprendidas entre los 16 y los 22 años.

El 1-1-2 ha dado aviso de este accidente a los Bomberos de Ólvega --había dos personas atrapadas--, a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envía una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Ólvega.

En el lugar, confirmó el personal sanitario de Sacyl el fallecimiento de dos varones de unos 25 años y ha atendido además a otros tres varones --dos de ellos menores--, trasladados en UVI móvil de Emergencias Sanitarias y en ambulancias de soporte vital básico al hospital Santa Bárbara de Soria. Las edades de los heridos están comprendidas entre los 16 y los 22 años, según han precisado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Este sábado se ha producido otro siniestro mortal, minutos antes del mediodía, como consecuencia de la colisión entre su vehículo y un camión en la carretera N-403 a su paso por Santo Domingo de las Posadas (Ávila).

Se trataba de una colisión frontal de un turismo contra un camión y los alertantes han informado de que había resultado herido el conductor del turismo, quien se encontraba inconsciente y atrapado en el interior.

Emergencias Sanitarias ha confirmado posteriormente el fallecimiento del herido, un varón de unos 70 años, a quien atendió personal de una UVI móvil.

Los otros dos siniestros con víctimas mortales se produjeron a última hora de la noche de este viernes. Así, un hombre de 43 años perdía la vida y una mujer resultaba herida tras la salida de vía de un turismo en la carretera VP-5507, kilómetro 5, en Villalán de Campos (Valladolid), en dirección hacia Ceinos de Campos, que sucedió a las 21.50 horas.

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Medina de Rioseco.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl confirmó el fallecimiento de un varón de 43 años y atendió además a una mujer de unos 25 años, a quien trasladó más tarde la UVI móvil de Emergencias Sanitarias al hospital 'Río Hortega' de Valladolid.

Una hora más tarde, a las 22.50 horas, una llamada al 1-1-2 alertaba de un motorista que estaba inconsciente tras sufrir una salida de vía en el kilómetro 4 de la carretera LE-7401, a las afueras de Castrotierra de la Valduerna, término municipal de Riego de la Vega (León).

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de León y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que enviaron una UVI móvil.

El personal sanitario de Sacyl, en el lugar, atendió al motorista herido, un varón de unos 40 años que falleció.

CINCO HERIDOS EN LA PROVINCIA DE ÁVILA EN TRES ACCIDENTES

Además, en otros tres accidentes viales ocurridos en distintos puntos de la provincia de Ávila han resultado heridas cinco personas, también durante la jornada de este sábado.

Así, un ciclista ha resultado herido tras colisionar con un turismo en La Adrada; un varón y una mujer han sufrido heridas tras el vuelco de un turismo en Piedralaves; y otras dos personas se han visto afectadas por el vuelco de un vehículo en Cebreros (Ávila).