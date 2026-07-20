La retirada del fibrocemento tras el incendio de las cocheras de Burgos afronta su fase final

El presidente del Servicio de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, junto al vicepresidente del mismo, Juan Manuel Manso. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de retirada de fibrocemento del espacio afectado por el incendio de las cocheras municipales se encuentran "en su fase final", según ha señalado el presidente del Servicio de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada.

El presidente del Servicio, junto al vicepresidente del mismo, Juan Manuel Manso, han dado cuenta de las acciones que se llevan a cabo en las cocheras de buses urbanos incendiados hace ahora tres meses.

Según se ha informado, la intervención concluirá en aproximadamente diez días tras haber contado con las resoluciones favorables de la Junta de Castilla y León y de las administraciones competentes.

Una vez completada la retirada del material en las zonas directamente calcinadas por el fuego durante la primera fase de demolición, los operarios centran ahora las actuaciones en las áreas que no sufrieron daños directos, como la parte posterior del taller y las dependencias administrativas.

El edil ha informado también del contrato adjudicado para el mantenimiento de los 40 autobuses cedidos por el Ayuntamiento de Madrid y el microbús facilitado por el Consistorio de Segovia -destinado a la línea 15-.

La medida busca dar cobertura técnica a unos vehículos que no quedaban amparados bajo el criterio de actuación de la UTE que presta el servicio en las instalaciones.

El acuerdo, suscrito por un periodo de nueve meses y un importe de 639.000 euros, fija un coste aproximado de 0,62 euros por kilómetro y autobús. El pliego incluye el mantenimiento preventivo y las reparaciones de hasta 3.000 euros.

Para aquellas intervenciones de mayor calado o no contempladas en las tareas ordinarias, se ha pactado un precio de 55 euros por hora de trabajo.

Por su parte, Manso ha explicado que el Ayuntamiento de Burgos "está en una posición favorable" para la reclamación de daños tras determinarse por la Policía Científica que el origen del incendio de las cocheras municipales se situó en un autobús perteneciente a una empresa externa. No obstante, ha advertido de que la resolución judicial definitiva del siniestro "tardará años" en completarse.