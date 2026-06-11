Retirado un antiguo cartucho de dinamita encontrado en un domicilio de Ponferrada (León)

LEÓN, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes del grupo Tedax-NRBQ de la Comisaría Provincial de León han procedido este miércoles a la retirada de un cartucho de dinamita Goma 2 EC de unos 200 gramos encontrado en un domicilio de Ponferrada.

El artefacto se encontraba en el domicilio de un antiguo minero ingresado desde hacía tiempo en una residencia de ancianos y un familiar, al hacer limpieza, lo encontró en una estantería tras un libro.

Tras avisar a la Sala de Operaciones Cimacc 091, se personó en el lugar una dotación policial que acotó la habitación a la espera de la llegada del equipo Tedax-NRBQ de la Policía Nacional. Una vez en el lugar y adoptadas todas las medidas de seguridad pertinentes y las comprobaciones sobre su estado y posibilidad de detonación fortuita, se aisló el cartucho de dinamita y se retiró por parte del grupo Tedax de León desplazado al lugar.

Tras realizar el preceptivo informe se procederá a la destrucción del artefacto, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La Policía Nacional ha recordado que, ante el hallazgo de cualquier artefacto que pudiera ser explosivo (ya sea una granada, mortero, dinamita o cualquier otro), las principales medidas de seguridad a tomar son no mover, no tocar, no manipular y no alterar el entorno ni las circunstancias en la que ha sido hallado; señalizar el lugar del hallazgo y procurar mantenerse a cierta distancia del artefacto para evitar daños personales y, finalmente, avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través del 091.