Retrasos en la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid por falta de suministro eléctrico

Archivo - Estación de Campo Grande en Valladolid. - ADIF - Archivo

VALLADOLID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La falta de suministro eléctrico entre Valladolid-Campo Grande y la bifurcación Canal del Duero provoca retrasos desde primera hora de la mañana en la línea de alta velocidad que une la capital vallisoletana con Madrid.

Según informa el Administrado de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de sus canales de difusión, de los que se hace eco Europa Press, la tensión se ha ido recuperando por la cabecera sur y los trenes han ido recuperando gradualmente sus frecuencias de paso en ambos sentidos, si bien se siguen registrando retrasos.

Personal de Adif sigue trabajando "para solventar la incidencia a la mayor brevedad posible".