VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia en un tren en la estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor causa retrasos en los trenes de la línea de ancho estándar entre la capital de España y Valladolid.

Así lo ha señalado Adif en su perfil de la red social 'X' @InfoAdif a las 9.22 horas.

El mensaje indica que debido a la incidencia en un tren en la estación de Chamartín, los trenes de la línea de ancho estándar Madrid Chamartín Clara Campoamor - Valladolid Campo Grande registran retrasos.