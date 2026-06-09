Una retroexcavadora provoca la rotura de una tubería de gas en el barrio de La Palomera de León capital

LEÓN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una retroexcavadora de obra ha provocado en la tarde de este martes la rotura de una tubería de gas en el barrio de La Palomera (León) sin ocasionar incidentes, concretamente en la confluencia de las calles Miguel Cordero del Campillo y Joaquín González Vecín.

Según han informado a Europa Press fuentes municipales al lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local y de los Bomberos de León y el tráfico, que en un primer momento hubo que restringir en la calle Joaquín González Vecín, quedó restablecido a excepción del carril ocupado por la retroexcavadora.

La rotura de la tubería se produjo en el exterior, lo que contribuyó a que el gas se dispersara y las mediciones efectuadas por los Bomberos registraran en un breve periodo de tiempo unos valores normales.