El reventón de la tubería en el entorno de Ramón y Cajal y el Clínico de Valladolid "quedará reparado esta tarde"- EUROPA PRESS

VALLADOLID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El reventón de la tubería en el entorno de Ramón y Cajal y el Clínico de Valladolid que se ha registrado en mañana de este viernes y ha provocado cortes de tráfico en este vía "quedará reparado esta tarde", por lo que a partir de las 15.00 horas se podría reanudar el abastecimiento.

Así lo ha detallado el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, en declaraciones difundidas a los medios, en las que ha agradecido el trabajo de los equipos de Aquavall y Stlima y ha defendido las obras de renovación de la red como la "mejor forma" de prevenir reventones como los registrados esta semana.

La avería se ha producido en una tubería troncal de fundición de 300 milímetros y ha dejado sin agua a unos 150 contratos entre la calle Colón y el Hospital Clínico, que no ha visto comprometido su abastecimiento gracias a sus conexiones alternativas y a un aljibe.

La avería se ha producido en torno a las 8.00 horas en la citada Avenida, que se ha cortado al tráfico, al igual que el carril de giro hacia la misma por Paraíso, también desde Colón para evitar embotellamientos en la zona y, además, se ha cerrado al tráfico la calle Sanz y Forés desde Real de Burgos en dirección a Ramón y Cajal.

El edil ha explicado que la reparación ha ido "bien" aunque había una tubería de gas sobre la de agua, pero se ha podido acceder a la avería para proceder a su reparación.

El concejal de Medio Ambiente también ha remarcado que cuando se realizan obras de renovación de redes de abastecimiento, de saneamiento en algunas calles, se hace para evitar los reventones que se han registrado durante esta semana y que "nadie quiere".

"Entonces, los vecinos deben entender que esas molestias que pueden sufrir durante las semanas o meses que puede durar la renovación de la red de su calle tienen por otro lado una ventaja que es evitar que sucedan estos desafortunados incidentes", ha concluido el edil.