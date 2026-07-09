La revisión extraordinaria de seguridad en la presa de El Tejo concluye problemas técnicos de funcionamiento y seguridad

La CHD y los municipios del entorno de El Tejo formarán una comisión para avanzar en los trámites que aseguren el agua a la población SEGOVIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La revisión extraordinaria de seguridad de la presa de El Tejo ha puesto de manifiesto la existencia de "importantes problemas técnicos" que afectan al funcionamiento y a la seguridad de la infraestructura, según ha informado este jueves la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús Lafuente.

La CHD ha precisado que el informe técnico sitúa en el terreno sobre el que se asienta la presa "uno de los principales factores de riesgo". Según la revisión, la infraestructura fue construida sobre un macizo rocoso "altamente alterado, muy fracturado y con elevada permeabilidad", unas condiciones que favorecen filtraciones persistentes, la circulación del agua por el subsuelo y procesos de erosión interna que deterioran progresivamente su funcionamiento.

El Órgano de Cuenca ha explicado que esta situación ha provocado una degradación funcional de la presa, "con un margen de seguridad limitado y especialmente sensible a cambios en las condiciones hidráulicas internas", a lo que se suma la "insuficiente" capacidad de evacuación de caudales, "un condicionante que reduce la capacidad de respuesta de la infraestructura ante determinados episodios y obliga a mantener un control permanente sobre su comportamiento".

La CHD ha recordado que la presa de El Tejo fue construida para reforzar el abastecimiento de agua potable al municipio de El Espinar, primero como apoyo a la presa de Vado de las Cabras y después como principal infraestructura de regulación de los recursos de la cabecera del río Moros. Sin embargo, tras detectarse problemas de seguridad, el embalse fue vaciado y el suministro de agua se realiza a través del sistema alternativo habilitado por la CHD desde el embalse de Puente Alta.

OBRAS DE EMERGENCIA PARA EVITAR QUE EL EMBALSE ACUMULE AGUA

La Confederación Hidrográfica del Duero ha aclarado que cualquier decisión sobre el futuro de la presa de El Tejo deberá adoptarse con la seguridad como criterio prioritario, "garantizando a largo plazo la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente situados aguas abajo".

Hasta que se adopte una decisión sobre la solución definitiva, la Confederación ejecuta obras de emergencia para garantizar la seguridad de la infraestructura y evitar que el embalse pueda almacenar agua en condiciones incompatibles con su estado actual.

La presidenta de la CHD ha explicado que la intervención transformará la actual galería transversal, donde se ubican los desagües de fondo, en un gran conducto de evacuación que funcionará como desagüe principal de la presa. Para ello, se está acondicionando por completo la galería y se están retirando elementos que dificultan el paso del agua, reforzando su estructura "y adaptando tanto la entrada como la salida de los caudales para asegurar su circulación hasta el cauce del río Moros".

Lafuente ha informado también de que los trabajos incluyen la mejora de accesos, la retirada de lodos acumulados, actuaciones de consolidación e impermeabilización y la adaptación de las estructuras de restitución del agua al cauce.

Con esta actuación, la capacidad de evacuación de la presa pasará de unos 2,4 metros cúbicos por segundo a cerca de 20, "una mejora que permitirá mantener el embalse en niveles seguros y reforzar de forma significativa la seguridad de la infraestructura durante esta fase transitoria", ha precisado la CHD que ha subrayado que estas obras tienen un "carácter preventivo" y son compatibles con cualquier decisión futura sobre la presa.

La CHD ha explicado también que la revisión extraordinaria concluye que los problemas detectados en la cimentación y en el comportamiento hidráulico del terreno tienen un carácter estructural y no pueden resolverse con actuaciones puntuales o de alcance limitado. El Organismo estudiará ahora todas las opciones posibles en relación con el futuro de la presa.

Acompañada por los jefes de unidad del Organismo, Lafuente se ha reunido este jueves con los alcaldes de los municipios del entorno de El Tejo con los que acordado formar una comisión para seguir avanzando en los trámites administrativos y técnicos necesarios para asegurar el agua a la población.

La CHD ha informado de que la comisión se reunirá de forma periódica con el objetivo final de permitir que el ayuntamiento de El Espinar pueda asumir sus competencias cuanto antes y se haga cargo del abastecimiento de agua, "todo ello con la cobertura jurídica y técnica necesaria".

Según ha explicado el Órgano de cuenca, el papel de la CHD en esta comisión será asesorar y facilitar el proceso para que los trámites se lleven a cabo de la forma adecuada.