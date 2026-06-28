La Riaño Trail Run cierra su décima edición con las victorias de Mayka Bueno y Luis Javier González

Corredor de la X Riaño Trail Run - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

LEÓN 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La X edición de la Riaño Trail Run ha concluido este domingo con la victoria de Mayka Bueno en la categoría femenina y de Luis Javier González en la masculina, con el emblemático pico Gilbo como telón de fondo en una prueba que ha reunido a 340 corredores de diez países distintos en sus distintas modalidades.

La competición, clasificatoria para las UTMB World Series, ha contado con participantes de Portugal, Canadá, Argentina, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Brasil, Alemania, Uruguay y Rumanía, además de corredores llegados desde 16 comunidades autónomas, según ha informado la Junta de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press.

La clasificación general femenina la ha encabezado Mayka Bueno, seguida de Marianne Reboucas y Silvia Núñez Carmona, mientras que en la categoría masculina el ganador ha sido Luis Javier González, seguido de Mikel Campos e Iker Galarraga.

La prueba se ha desarrollado de nuevo con el pico Gilbo como telón de fondo y ha recorrido distintos espacios naturales de los Picos de Europa, la Montaña Palentina y las montañas de Riaño y Mampodre.

En esta edición, la organización ha ofrecido tres modalidades de participación, que han sido la competición completa de tres etapas, una modalidad de dos etapas y la prueba Open, la cual se ha disputado este domingo y ha cubierto el 70 por ciento de los 100 dorsales disponibles.

Del total de participantes, el 27,5 por ciento han sido mujeres y el 72,5 por ciento hombres, con una mayor representación de corredores procedentes de Madrid, Andalucía, País Vasco y Castilla y León.

La Junta, a través de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, ha destacado su apoyo a este tipo de eventos deportivos como herramienta para "impulsar el desarrollo rural, fomentar un turismo responsable y sostenible y contribuir a la promoción de los municipios situados en espacios naturales" de la Comunidad.

Asimismo, ha subrayado que la Riaño Trail Run se ha consolidado como una de las principales pruebas por etapas de trail running en España, bajo la dirección técnica de Miguel Heras, y ha resaltado el "ambiente de convivencia" entre los participantes, favorecido por el alojamiento conjunto en el Riaño Camp.