Ribera Run Experience une deporte, vino y turismo en Peñafiel (Valladolid) con más de 1.300 corredores este sábado

El alcalde de Peñafiel, Roberto Díez; el director de la prueba, José Antonio de Pablo; el vicepresidente de la Diputación, Victor Alonso; y la diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ribera Run Experience volverá a teñir de deporte, vino y turismo la localidad vallisoletana de Peñafiel este sábado, 13 de septiembre, con la participación de 1.311 corredores en cuatro modalidades de recorridos y un premio equivalente a la altura en vino para los ganadores.

El director de la prueba, José Antonio de Pablo 'Depa', ha destacado en la presentación de esta iniciativa, junto al alcalde de Peñafiel, Roberto Díez, y el vicepresidente de la Diputación, Victor Alonso Monge, que el evento, nacido en 2016, "es mucho más que una carrera, es una experiencia integral que aúna deporte, naturaleza, patrimonio y vino" y que cada año incorpora novedades.

Entre ellas, 'Depa' ha subrayado la puesta en marcha de una aplicación que permitirá a los participantes comprar de forma directa los vinos que caten en las bodegas durante el recorrido, así como una propuesta en sostenibilidad con la recogida de residuos a lo largo del recorrido.

"Queremos que esta cita no solo sea un escaparate deportivo, sino también una acción de compromiso con el medio ambiente y de apoyo a las bodegas, que son el alma de este evento", ha recalcado De Pablo.

En este sentido, Ribera Run Experience contará de cuatro pruebas, que tendrán como meta común la "emblemática" Plaza del Coso del municipio vallisoletano.

La primera salida será a las 09.00 horas desde Carramimbre para la distancia de 30 kilómetros; a las 10.00 horas se pondrán en marcha los senderistas desde las bodegas de Emilio Moro, en la localidad vallisoletana de Pesquera de Duero; a las 11.00 horas salen desde el mismo recorrido anterior de 17 kilómetros pero en la modalidad de corredores; y a las 13.00 horas, la variedad más corta, de siete kilómetros, desde la localidad vallisoletana de Mélida.

La llegada de todos los participantes se prevé antes de las 15.00 horas, momento tras el cual se celebrará una paella popular para un millar de personas, la entrega de premios -- la altura del ganador en vino-- y un concierto del grupo Nunca Jamás.

Por otro lado, Depa ha subrayado también que el 70 por ciento de los participantes proceden de fuera de Castilla y León, lo que supone "un importante impacto económico y de proyección turística para la comarca".

Además, ha resaltado "la elevada" participación femenina, que alcanza el 49,4 por ciento, "una cifra muy por encima de la media nacional en pruebas de este tipo".

En el plano deportivo, la cita contará con nombres destacados como el campeón de Europa de 10.000 metros, Chema Martínez, o el campeón de Europa de 100 kilómetros, Asier Cuevas.

En este marco, el alcalde ha recordado que todos los recorridos pasarán por el "emblemático" Castillo de Peñafiel, un espacio que "no solo ofrece a los corredores una experiencia única, sino que sensibiliza sobre la importancia del patrimonio y su conservación".

Asimismo, tanto Díez como el vicepresidente de la Diputación han coincidido en destacar "la relevancia" del evento como motor turístico para la Ribera del Duero y toda la provincia. "Esto no es solo Peñafiel, es toda la provincia. Una forma de atraer al turismo", ha afirmado Alonso.

En este sentido, 'Depa' ha señalado que en anteriores ediciones, la iniciativa supuso unos beneficios de 200.00 euros. Una media que, según la organización, "se espera que se mantenga o se supere".