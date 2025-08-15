Riesgo por calor este sábado en Castilla y León, con aviso naranja en seis provincias

Archivo - Una mujer con una botella de agua en el parque de El Retiro durante una segunda ola de calor, a 23 de julio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Toda Castilla y León estará este sábado, 16 de agosto, en riesgo por altas temperaturas, con seis provincias en aviso naranja, Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, las provincias en aviso naranja (riesgo importante) tendrá la alerta activa entre las 13.00 y las 21.00 horas, mismo horario en el que el aviso por calor afectará con nivel amarillo a León, Palencia y Soria.

En general, se espera una jornada de cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución, principalmente en el este, donde no se descartan algunos chubascos aislados con tormenta.

Las temperaturas bajarán en el caso de las mínimas, mientras las máximas no tendrán cambios o estarán en ligero ascenso. Los vientos se esperan variables, con predominio del oeste y suroeste por la tarde, flojos con algunos intervalos de moderados.