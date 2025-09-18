Río Shopping abre nueva temporada con talleres gratuitos de moda, orden del armario y actividades solidarias

Habrá regalos de diez euros en compras si se entregan diez prendas de ropa en buen estado o con certificados de 'mejores amigos'

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Río Shopping arrancará el próximo 22 de septiembre la nueva temporada con dos semanas de talleres gratuitos sobre colorimetría, asesoría de imagen y organización del armario, además de otras actividades abiertas al público como el Armario Solidario y la promoción 'Best Friends Forever'.

Según han informado fuentes del centro, la iniciativa, que se enmarca bajo el lema 'Momentos que no se pueden comprar online', busca poner en valor la experiencia de compra física frente al comercio digital.

Los talleres, denominados Fashion Talks, estarán impartidos por las especialistas Cris Casales y Laura Cáneva, quienes enseñarán a los asistentes técnicas prácticas para elegir los colores que más favorecen, crear un fondo de armario funcional y afrontar el cambio de temporada de forma organizada. Las inscripciones ya están abiertas y las plazas son limitadas.

La asesora de imagen y personal shopper Cris Casales dirigirá sesiones de 55 minutos en las que mostrará cómo identificar la paleta adecuada según cada persona y cómo combinar prendas básicas para proyectar estilo a diario.

Por su parte, Laura Cáneva, autora del libro 'Adiós al desorden', impartirá talleres de 45 minutos centrados en el cambio de armario estacional y en técnicas de organización doméstica basadas en su propio método.

ACCIÓN SOLIDARIA

Junto a estas charlas, Río Shopping volverá a poner en marcha desde el 22 de septiembre hasta el 4 de octubre la acción solidaria 'El Armario Solidario'. En concreto, en la entrada del supermercado DIA, estará instalado un espacio diseñado por IKEA donde se podrán llevar diez prendas de ropa en buen estado para conseguir una tarjeta tegalo de Río Shopping por valor de 10 euros para canjear durante 1 año en las tiendas del centro comercial adheridas. En la primera edición de 2023 se recogieron más de 200 kilos de ropa donados a la Fundación San Juan de Dios.

La propuesta incluye también la promoción 'Best Friends Forever', dirigida especialmente al público joven. Consistirá en regalar una tarjeta de 10 euros por la compra de otra de igual valor, una vez cumplimentado un certificado simbólico de 'mejores amigos'. Con ello, el centro quiere premiar la amistad y ofrecer experiencias memorables a sus visitantes.

"Queremos que cada visitante viva la experiencia de una nueva temporada con actividades únicas que inspiran a comprar de forma consciente, dar orden a sus armarios y disfrutar de tiempo de calidad acompañado de sus seres queridos", ha indicado la directora de Marketing y Comunicación de Río Shopping, Sara Valladolid.