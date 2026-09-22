RÍO Shopping dedica dos semanas a las tendencias de moda y belleza con masterclasses, talleres, promociones y sorteos

Una de las actividades de moda celebrada en RÍO Shopping. - RÍO SHOPPING

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro RÍO Shopping de Valladolid se convertirá durante dos semanas en el lugar de encuentro de la moda y la belleza ya que hasta el próximo 2 de octubre, el centro comercial ha preparado una programación especial con charlas, talleres, masterclasses, demostraciones, sorteos y promociones pensadas para descubrir las últimas tendencias de la mano de profesionales y expertos.

Las actividades comienzan con las charlas de moda de la estilista y asesora de imagen Cristina Casales (@criscasales), en una única sesión diaria, a las 19:00 horas de lunes a jueves, previa inscripción en la web del centro.

De su mano, y hasta el 24 de septiembre, los asistentes podrán conocer los secretos de la colorimetría, con consejos para identificar los tonos que mejor encajan con cada persona.

La semana posterior, del 28 de septiembre al 1 de octubre, estas charlas se enfocarán en las tendencias de moda para este otoño-invierno, con recomendaciones para combinar prendas y crear estilismos acordes a la nueva temporada.

La belleza también tendrá un papel protagonista y el viernes 25 de septiembre, la marca 'EXTENSIONmania' ofrecerá en dos sesiones, a las 18:30 horas y las 20:00 horas, una masterclass para mostrar y explicar las posibilidades de las extensiones de cabello.

A estas actividades se sumarán tres sorteos que RÍO Shopping pondrá en marcha a través de sus perfiles sociales.

A través de Facebook, hasta el 23 de septiembre, los participantes podrán ganar una Tarjeta-Regalo de la marca 'Quora Clinic' para disfrutar de su servicio de belleza 'Experiencia Facial Premium', valorado en 210 euros.

Asimismo, en Instagram, del 24 de septiembre al 4 de octubre, EXTENSIONmania sorteará dos servicios en su establecimiento, valorados en 200 euros cada uno, para la persona ganadora y el perfil que mencione.

Finalmente, hasta el domingo 4 de octubre, se podrá participar a través de la web del centro comercial y de ocio en un sorteo que incluye como premio dos sesiones de estudio de colorimetría y una hora de servicio de personal shopper con la estilista Cristina Casales, valoradas en 250 euros cada una.

Los socios de Livli Family, el nuevo programa de fidelización de RÍO Shopping, podrán disfrutar de propuestas y ventajas exclusivamente pensadas para ellos durante estas dos semanas. La tarde del viernes 2 de octubre, Kiko Milano liderará un taller de automaquillaje en dos sesiones vespertinas.

Durante la actividad, los participantes podrán conocer de cerca diferentes productos de la firma y aprender cómo utilizarlos a través de una demostración práctica con la que sacarse el mejor partido.

También los socios de 'Livli Family' contarán con una ventaja especial en la compra de Tarjetas Regalo de RÍO Shopping, con un 20 por ciento adicional al adquirirlas antes del 3 de octubre en su Punto de Información, frente al 10 por cienti habitual para los socios del programa.

Por último, la marca 'Clínica Quora' tendrá activa, y también solo para socios, una oferta para adquirir hasta el 3 de octubre un servicio de 'Experiencia Facial QUORA' por un precio especial de 59 euros, frente a su precio habitual de 140 euros, con solo 50 unidades disponibles.

"Con estas actividades especiales queremos dar la bienvenida al otoño y reforzar nuestra apuesta por ser un lugar de encuentro que combina ocio, una oferta comercial exclusiva de marcas de moda y belleza, y opciones para todos", como así lo ha asegurado la directora de Marketing y Comunicación de RÍO Shopping, Sara Valladolid.

Asimismo, ha aputnado que lo que se busca es que quienes visitan eñ centro puedan disfrutar, no solo de un día de compras, "sino también de experiencias novedosas e inolvidables" con una "cuidada programación que refleja elo deseo de crear un espacio vivo, abierto a la comunidad y adaptado a las necesidades e intereses de todas las personas, mejorando así su día a día".