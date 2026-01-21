RÍO Shopping promueve hábitos sostenibles en su 'Espacio de Moda Circular' para intercambio de ropa y accesorios

'Espacio De Moda Circular' De RÍO Shoppoing Donde Los Cliente Pueden Dejar Ropa Y Complementos Que No Usan Y Cambiarlos Por Otros. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial RÍO Shopping, en Arroyo (Valladolid), vuelve a poner en marcha su iniciativa 'Espacio de Moda Circular' que busca fomentar la circularidad entre sus visitantes, y que se desarrollará hasta el próximo 14 de febrero.

El 'Espacio de Moda Circular' ha sido instalado en la Plaza Primark del centro comercial, que se ha transformado en un lugar de intercambio donde los visitantes pueden llevar sus prendas o accesorios usados, ropa de hombre, mujer y niño y otros objetos en buen estado, para intercambiarlos por otros y darles una segunda vida.

Los resultados de anteriores ediciones avalan esta nueva edición de la iniciativa ya que el pasado año 2025, 162 visitantes participaron en esta propuesta sostenible, lo que supuso un 25,6 por ciento más que en 2024, con un total de 595 prendas, accesorios y objetos intercambiados, un 12,5 por ciento más que en 2024.

Este 2026, la actividad se desarrollará en dos fases. La primera del 19 al 31 de enero, ambos días incluidos, en el que los participantes podrán llevar sus prendas de moda u objetos que ya no usen, y conseguir un 'Cupón de Moda' para canjear.

En la segunda fase, del 2 al 14 de febrero, en ese mismo Espacio de Moda Circular, dichos participantes podrán acudir de nuevo a con su 'Cupón de Moda' y canjearlo por otras prendas, objetos o accesorios que más le gusten, por lo que se fomenta así "la circularidad, el intercambio y la reutilización de cosas" que ya no se necesitan pero que a otra persona le pueden servir.

Las persona que no hayan podido participar en la primera fase y conseguir sus cupones, podrán hacerlo igualmente si llevan sus prendas, objetos o accesorios para intercambiar directamente con otros que haya disponibles en el 'Espacio de Moda Circular'. Si no encuentran algo que les guste en ese momento, recibirán igualmente un 'Cupón de Moda' para volver otro día mientras dure la actividad.

La responsable de Marketing y Comunicación de RÍO Shopping, Sara Valladolid, ha asegurado que el objetivo es "seguir inspirando" a los visitantes "a adoptar hábitos de vida más sostenibles en su día a día con pequeños gestos como reutilizar y reciclar".

Asimismo, Valladolid ha afirmado que el éxito de la iniciativa de crear un 'Espacio Circular', que cada año tiene "una mayor acogida" anima al centro "a seguir trabajando en ese camino".

"Nuestro objetivo como empresa es crear un impacto positivo en el planeta, y en las personas y creemos que esta propuesta es un gran ejemplo de ello", ha subrayado al directora de Marketing y Comunicación.

CARTA DE AMOR.

Además de esta iniciativa, RÍO Shopping organiza el concurso 'Cartas de Amor', para disfrutar de San Valentín de una manera diferente.

Un jurado interno elegirá la carta, historia o declaración de amor "más original, emocionante y curiosa" que los participantes hayan querido compartir sobre la prenda, mueble u objeto del que se hayan enamorado alguna vez en su vida.

El ganador conseguirá una tarjeta regalo de RÍO Shopping por valor de 100 euros para canjear en los establecimientos adheridos del centro, durante un año.