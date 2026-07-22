Rioseco (Valladolid) ofrece este fin de semana exhibiciones ecuestres, bailes y música en la XVI Feria del Caballo

El vicepresidente segundo y alcalde de Medina de Rioseco, David Esteban, acompañado del Presidente del Club Caballista Hermanos Peralta, Félix Contreras - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Medina de Rioseco volverá a convertirse del 24 al 26 de julio en punto de encuentro para los aficionados al mundo ecuestre con la celebración de la XVI Feria del Caballo, una que reunirá en el recinto ferial del Canal de Castilla un amplio programa de actividades para todos los públicos con exhibiciones ecuestres, bailes y música en la XVI Feria del Caballo.

La feria se ha presentado este miércoles en la Diputación de Valladolid con la asistencia del vicepresidente segundo y alcalde de Medina de Rioseco, David Esteban, acompañado del Presidente del Club Caballista Hermanos Peralta, Félix Contreras.

Organizada por el Club de Caballistas Hermanos Peralta y el Ayuntamiento de Medina de Rioseco y con el patrocinio de distintas entidades y empresas, la cita combinará durante tres jornadas espectáculos ecuestres, actuaciones musicales, exhibiciones, actividades infantiles, gastronomía y propuestas de ocio en torno al caballo y la cultura andaluza.

La programación arrancará el viernes 24 de julio con un vino español para autoridades, socios y colaboradores, antes de la inauguración oficial de la feria, prevista para las 21.30 horas, que contará con la actuación del Grupo de Sevillanas Club Hermanos Peralta Sevillanas.

A continuación, el público podrá disfrutar de un espectáculo ecuestre protagonizado por Marcos González Montoro junto a la bailaora Paula Lassalle Arroyo, la presentación de la potra destinada al tradicional sorteo y una nueva exhibición a cargo de la Yeguada Los Alcores. La jornada concluirá con el concierto de Capullo de Jerez y una sesión de discomovida.

El sábado 25 de julio será la jornada con mayor número de actividades y comenzará con la concentración de caballos en la pista central y la tradicional ofrenda floral al busto de Ángel Peralta en la residencia Sancti Spiritus y Santa Ana, con un paseo ecuestre por las márgenes del Canal de Castilla como homenaje a una de las figuras más relevantes del mundo del caballo en España e Hijo Adoptivo de Medina de Rioseco.

Posteriormente tendrá lugar el rebujito y vermut flamenco amenizado por Güisi Muñoz. Durante la tarde habrá hinchables para los más pequeños, una gymkana de trabajo con inscripciones abiertas en la propia feria, la actuación del grupo de baile de Gimnasia Rítmica de Medina de Rioseco y el espectáculo ecuestre del grupo Al Compás del Tranco. La programación nocturna continuará con el concierto de Los Calis y una nueva sesión de discomovida.

La feria concluirá el domingo 26 de julio con una misa rociera oficiada por el párroco Alberto Rodríguez Cillero y amenizada por la cantante Saray, seguida de un nuevo vermut flamenco.

La tarde volverá a contar con hinchables para el público infantil y culminará con un gran espectáculo ecuestre protagonizado por el jinete Maxi Atienza Cañibano y Marcos González Montoro, acompañado por la bailaora Paula Lassalle Arroyo.

Como broche final, el grupo De Alma ofrecerá el último concierto de la feria, durante el cual se celebrará el tradicional sorteo de las papeletas entre los asistentes.

La XVI Feria del Caballo volverá a reunir en Medina de Rioseco a jinetes, sevillanas, aficionados y visitantes en torno a una programación que combina cultura ecuestre, música con sones del sur y ocio familiar, consolidándose como una de las principales citas del verano en la comarca y como un importante atractivo turístico para la ciudad.