Roba dentro de dos coches en Valladolid y cobra un boleto premiado de euromillones hallado en uno de ellos

Detenido en Valladolid por robar en dos coches y cobrar un boleto premiado de Euromillones. - POLICÍA MUNCIPAL DE VALLADOLID

Al detenido le constaban 21 detenciones anteriores por la Policía Nacional y dos por la Guardia Civil VALLADOLID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid al presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en el interior de vehículo, cometidos las noches del 12 y 13 de febrero, así como por cobrar un boleto premiado de Euromillones que se llevó de uno de ellos, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Ambos robos fueron denunciados en dependencias de la Policía Nacional en Valladolid. En el primero, la denuncia recogía cómo un hombre montado en patinete había accedido a los trasteros y garaje de un inmueble de la capital y había fracturado la ventanilla trasera de un taxi estacionado, llevándose de su interior 250 euros en diferentes billetes y monedas, una cámara de seguridad interior, un arrancador de batería y, entre otros objetos, un boleto premiado de Euromillones que, como luego se pudo comprobar, había cobrado en una administración de la capital.

El segundo robo de características similares se produjo la noche siguiente en otro garaje. En esta ocasión, el delincuente se llevó gafas, diversa documentación, tarjetas bancarias y un permiso de armas y cuatro guías de armas del interior de un todo terreno estacionado, con el mismo 'modus operandi' que en el anterior.

Las gestiones del Grupo II de la Comisaría de distrito de Valladolid-Delicias de Policía Nacional dieron fruto en la tarde de este lunes, al determinar, sin ningún género de dudas, que el presunto autor de sendos robos era un delincuente conocido de este grupo por dedicarse a cometer pequeños delitos contra el patrimonio. En concreto, el sospechoso había sido detenido en 21 ocasiones anteriores por la Policía Nacional y dos por la Guardia Civil.

La detención se produjo cuando una dotación de Policía Nacional uniformada a bordo de motocicletas rotuladas se encontraba patrullando en labores preventivas para evitar la comisión de delitos en la calle San Isidro de la capital y detectó la presencia de este individuo.

Los policías, conocedores de que sobre este hombre pesaba una orden de búsqueda y detención por los dos robos, procedieron a su identificación y detención como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en interior de vehículo. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.