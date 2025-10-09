Robles destaca que el 'sí' de Podemos al embargo de armas a Israel revela sus "contradicciones" y pide "coherencia"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita al Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña número 63, en Astorga (León). - EUROPA PRESS

ASTORGA (LEÓN), 9 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este jueves que las Fuerzas Armadas (FFAA) trabajarán con material español y el embargo de armas a Israel no les afectará, ya que desde hace meses no tienen "ningún tipo de vinculación ni relación" con el armamento israelí.

"Nosotros desde hace dos años no estábamos utilizando ni estábamos vendiendo armas y solo muy puntualmente se estaba trayendo material israelí hace muchos meses", ha concretado y ha apuntado que "en ningún caso" el decreto ley del embargo de armas a Israel aprobado ayer tenía relevancia en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas españolas.

No obstante, ha declarado que "sería bueno" que quien está en política a veces fuera "coherente con lo que hace y con lo que dice", en relación con las críticas realizadas por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en las que se refería al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a ella misma como "señores de la guerra". "Creo que ayer se pusieron de relieve las contradicciones", ha agregado.

Para Margarita Robles "lo importante" es que se avance en la paz y que terminen las "terribles masacres" de Gaza. Al mismo tiempo, ha reiterado que el Ejecutivo central realiza una apuesta "seria e inequívoca" por la industria de defensa española.

La ministra de Defensa de ha pronunciado de este modo durante su visita al Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña número 63, en Astorga (León), donde ha estado acompañada por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce y el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón.