La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante un acto organizado por el PSOE, a 25 de noviembre de 2026, en Zamora, Castilla y León (España). Se trata de uno de los últimos actos de campaña antes de las elecciones generales del 29N. - Emilio Fraile - Europa Press

ZAMORA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que las obras del futuro cuartel de Monte la Reina, en Toro (Zamora), avanzan a "buena velocidad" y, aunque los militares todavía no se encuentran de forma continua en la zona, ya puede empezar a hablarse de "unas instalaciones recuperadas", al tiempo que ha señalado que el futuro cuartel recibirá a 1.400 personas.

Lo ha hecho durante su intervención en un acto de campaña de cara a las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, durante su octava visita a la provincia como titular del departamento, acompañada por el candidato socialista Antidio Fagúndez.

Precisamente, Robles ha destacado que el enclave actuará como polo de innovación industrial y tecnológica, si bien ha evitado fijar una fecha cerrada para el traslado definitivo del personal, aunque ha insistido en que el recinto "está en activo".

Según ha detallado, diversas unidades militares, incluida la Unidad Militar de Emergencias, ya utilizan las instalaciones para realizar maniobras y prácticas de tiro mientras continúan los trabajos de construcción.

Robles ha enmarcado el diseño del nuevo acuartelamiento en una visión del "Ejército del siglo XXI", alejada de los cuarteles tradicionales.

"El proyecto contempla edificaciones sostenibles y un fuerte componente de investigación y desarrollo centrado en capacidades emergentes como los drones y la inteligencia artificial", ha asegurado, al tiempo que ha puesto en valor la colaboración con las empresas locales y el tejido académico.

En este sentido, ha hecho una mención expresa a los convenios con la Universidad de Salamanca y ha llamado a los estudiantes universitarios y de formación profesional a sumarse a los convenios desarrollados.

En el plano estratégico y presupuestario, la ministra ha vinculado la modernización de las Fuerzas Armadas al compromiso de España de alcanzar el dos por ciento del PIB en gasto de Defensa acordado en el seno de la Unión Europea y la Alianza Atlántica frente a exigencias de elevarlo al cinco por ciento.

Asimismo, ha aseverado que el Gobierno busca que este esfuerzo inversor repercuta directamente en la industria española y que Monte la Reina pueda integrarse en futuros proyectos industriales de la Europa de la Defensa, "trabajando en paralelo con la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba".

Por su parte, Fagúndez ha repasado la trayectoria administrativa del proyecto desde las primeras reuniones con el Ministerio, en 2019, y ha puesto en valor la determinación de Robles para desbloquear una iniciativa considerada vital para fijar población y dinamizar la economía local.

El dirigente socialista ha contrapuesto la inversión actual con etapas anteriores en las que, según ha afirmado, los terrenos llegaron a ponerse a la venta o a plantearse como coto de caza.