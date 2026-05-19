El rock de los 90 y Radiohead protagonizan un curso de la ULE que arranca este viernes en la Radio Universitaria

Imagen de archivo de Radio Universitaria ULE. - ULE

LEÓN 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones de la Radio Universitaria de la Universidad de León (ULE), en el campus de Vegazana, y las de 'Rockschooleon-Escuela de Música', en Villaquilambre, acogerán a partir de este viernes el curso titulado 'Los 90, el Rock y Radiohead, del riff a la atmósfera sonora', de 36 horas de duración (24 presenciales y 12 de trabajo personal de cada alumno), abierto a la participación de cualquier persona interesada en la temática que centrará el interés de las sesiones.

Se trata de una iniciativa que pretende analizar la evolución de la música rock y alternativa en la década de los 90, con el objetivo de comprender el paso del formato analógico al multimedia en la producción y consumo musical, al tiempo que se estudiará el fenómeno artístico, estético y tecnológico de Radiohead y se profundizará en el lenguaje musical característico del rock alternativo de los 90.

Los participantes tendrán ocasión de trabajar elementos de armonía, composición y creación de canciones, al tiempo que se fomentará la interpretación en directo y la improvisación colectiva para acercar la música contemporánea al alumnado desde una perspectiva interdisciplinar, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La presentación está prevista este viernes a partir de las 15.00 horas en la Radio Universitaria de la ULE e irá seguida por una ponencia de Mario Delgado titulada 'La música de los 90: una década que cambió el sonido: Grunge, britpop, rock alternativo y electrónica', en la que hablará también de MTV y la cultura del videoclip, la iconografía visual de la década y la transformación del consumo musical.

A continuación tendrá lugar el coloquio 'De Nirvana a Radiohead: evolución del discurso sonoro y emocional', dirigido por David Malaidea. En torno a las 16.45 horas Javier Calequi impartirá una segunda ponencia, titulada 'Del analógico al multimedia. El caso Radiohead: Tecnología de grabación en los 90, y el estudio como instrumento', que irá seguida de un coloquio y la 'experiencia sonora' a cargo de David Malaidea, en torno al 'Impacto cultural de OK Computer y el cambio de paradigma'. Esta primera jornada del curso se completará de 18.00 a 20.30 horas con una Jam Session Abierta.

Las personas que estén interesadas en formar parte del curso pueden formalizar su inscripción a través mediante la web de Extensión Universitaria de la ULE. El precio de la matrícula se ha fijado en 80 euros, cantidad que se reduce a 40 para los alumnos de la Rockschooleon y para todos los integrantes de la comunidad universitaria de la ULE.