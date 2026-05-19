Rodrigo Cuevas, pregonero de las Fiestas de San Juan y San Pedro de León, que girarán en torno a música y tradición

La concejala de Fiestas de León, Camino Orejas (centro), ha realizado este martes un avance de la programación de las Fiestas de San Juan y San Pedro. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El artista Rodrigo Cuevas será el pregonero de las Fiestas de San Juan y San Pedro de la capital leonesa, que se celebrarán entre los días 19 y 29 de junio con la música y la tradición como ejes centrales.

El Ayuntamiento de León ultima los detalles de la celebración, según ha explicado este martes la concejala de Fiestas, Camino Orejas, que ha ofrecido un avance de la programación que incluye propuestas "para todos los públicos", participativas, con presencia de talento nacional y local y con una fuerte implicación del tejido social, cultural y vecinal de la ciudad.

El programa, ha precisado Orejas, combina conciertos, propuestas tradicionales, cultura popular, actividades familiares con protagonismo de las peñas, academias de baile y folclore tradicional leonés. "Durante once días, del 19 al 29 de junio, la ciudad se convertirá en un espacio abierto, vivo y lleno de actividad", ha destacado.

En esta ocasión Rodrigo Cuevas pronunciará el pregón de San Juan y San Pedro. Así, una de las figuras más singulares y reconocidas del panorama nacional se encargará de dar inicio de forma oficial a los actos festivos desde la plaza de San Marcelo y acompañado por las peñas de la ciudad.

Una de las partes más destacadas de la programación festiva será, como cada año, la música en directo. Los escenarios de la plaza Mayor y la explanada de los Pendones Leoneses volverán a llenarse de conciertos con grandes artistas y grupos en actuaciones gratuitas que se combinarán con otras de pago en el Palacio de Exposiciones. En este último espacio estarán presentes Ultraligera (19 de junio) y Ara Malikian (20 de junio).

MÚSICA EN DIRECTO

La explanada de los Pendones Leoneses será el escenario en el que los leoneses podrán ver el concierto de Cadena Dial - 'Dial al Sol' el 20 de junio; La Batalla del Rock con las orquestas La última legión y Orquesta Strenos Rock Band el 23 de junio; la orquesta La Misión el 24 de junio; Ana Torroja el 25 de junio; Café Quijano el 26 de junio; Zahara y Comandante Twin el 27 de junio y Marlena, el 28 de junio en colaboración con Onda Cero.

Esta oferta se complementará con actuaciones en la plaza Mayor, donde estarán Noa y drum show el 20 de junio; Polo Nández, el 21 de junio; música tradicional y folklore leonés los días 22 y 23 de junio de la mano de Conceyu; Revólver, el 24 de junio; Nadia y Nito + Lapurasangre el 25 de junio; Lucía de la Puerta, el 26 de junio; Lérica, el 27 de junio; el XXI Festival Flamenco el 28 de junio y Los Taberneros el 29 de junio. También el 29 de junio Espacio Vías acogerá el concierto de Bomai -Showcase.

OTRAS ACTIVIDADES

Durante los once días festivos los bailes tradicionales serán también protagonistas con actuaciones en la plaza de las Cortes Leonesas. En la plaza San Marcelo se han programado exhibiciones y actuaciones de academias de baile, así como propuestas de la mano de la Federación de Asociaciones Vecinales.

Otro de los puntos destacados que se consolida es el jardín de San Francisco, con una nueva edición del 'Come y Calle', donde gastronomía, música, mercadillo y actividades para todos los públicos se darán cita con un programa propio.

FERIA DE ARTESANÍA, "COMPLETAMENTE CONSOLIDADA"

También estará presente la Feria de Artesanía Foacal, una cita "completamente consolidada" en la programación y "el mejor escaparate" del trabajo artesanal y los oficios tradicionales.

El recinto ferial será de nuevo un punto de encuentro de las familias con atracciones y actividades centradas especialmente en los más pequeños, que también podrán disfrutar de desfiles y pasacalles por el centro de la ciudad y los barrios de la mano de los Gigantes y Cabezudos. Acompañados de La Tarasca, sacarán la tradición a las calles de nuevo.

Finalmemte, este año se celebrará el Día del Comercio Local en colaboración con la Cámara de Comercio para acercar el comercio leonés a la ciudadanía y dinamizar las calles de la capital leonesa.